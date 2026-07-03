AySA informó que continúa con el Plan de Mejora y Mantenimiento de Red de Agua Potable en la Zona Norte, por lo que distintos sectores de Pilar, San Miguel y Tigre podrían registrar baja presión y/o falta de suministro entre el 6 y el 10 de julio.

Del Viso, Lagomarsino y Pilar Centro, las zonas afectadas

En Pilar, las tareas se concentrarán el martes 7 de julio, de 8 a 14 horas, en tres sectores puntuales.

En Del Viso, el perímetro comprendido por las calles Lisandro de la Torre, Homero, Florida y Mar del Plata podría verse afectado.

En Lagomarsino, la obra impactará en el área delimitada por Pedro Nieto, RP26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera y Mónaco.

En tanto, en Pilar Centro, el corte alcanzará a Gral. Miguel Soler, Gral. Las Heras, 9 de Julio, Av. Tratado del Pilar, Av. Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre y Martitegui.

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San Miguel, con trabajos en dos turnos

Por su parte, en San Miguel los trabajos se extenderán durante cuatro días. Del lunes 6 al jueves 9 de julio, de 8 a 18 horas, afectarán el perímetro de Juan Irigoin, Domingo F. Sarmiento, Belgrano y Vicente López.

Además, el jueves 9 de julio desde las 22 y hasta el viernes 10 a las 8, se sumará un segundo corte en el área de Conesa, Martín Irigoyen, Italia, Av. Pres. Juan Domingo Perón, Las Malvinas, Granaderos a Caballo, Cnel. L. M. Argüero, Gelly y Obes, Cjal. Eduardo Tribulato y Av. Gaspar Campos.

Tigre, con dos jornadas de intervención

En Tigre, la primera intervención será el martes 7 de julio, de 8 a 16 horas, en el perímetro de Lavalle, Paseo Victorica, Liniers, 25 de Mayo, Estrada y Av. Cazón.

La segunda se realizará el jueves 9 de julio, en el mismo horario, y alcanzará a Av. Lib. Gral. San Martín, Esmeralda, Williams, Av. Gral. Pacheco, Colectora Oeste Au Pascual Palazzo y Acceso Norte - Au Ing. Palazzo.

Cómo hacer reclamos o consultas

Ante cualquier inconveniente, AySA recordó que los usuarios pueden comunicarse de manera autogestionada por WhatsApp al 11-5984-5794, a través de sus redes oficiales @aysa.oficial (Instagram) y AySA.Argentina (Facebook) de 6 a 24 horas, o al 0800-321-AGUA (2482) las 24 horas.