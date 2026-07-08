AySA advirtió que el próximo jueves 16 de julio, entre las 8 y las 14, el servicio de agua potable podría verse afectado por baja presión o falta de suministro en distintos sectores de Pilar.

La empresa atribuyó la medida a tareas de mejora en la distribución de la red.

Del Viso, entre las zonas afectadas

El corte alcanzará el perímetro delimitado por las calles Lisandro de la Torre, Homero, Florida y Mar del Plata, en Del Viso.

Lagomarsino, otro de los sectores comprendidos

En la localidad de Lagomarsino, la afectación se dará en el área comprendida por Pedro Nieto, Ruta 26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera y Mónaco.

Puede interesarte

Pilar centro también sufrirá el corte

En el centro de Pilar, el servicio podría interrumpirse en el perímetro de Gral. Miguel Soler, Gral. Las Heras, 9 de Julio, Av. Tratado del Pilar, Av. Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Cjal. Dr. Martitegui, Uruguay y José Mármol.

Canales de consulta para los usuarios

Ante cualquier inconveniente, AySA puso a disposición un canal autogestionado por WhatsApp al 11-5984-5794.

También se puede recurrir a sus redes oficiales, Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA Argentina), disponibles de 6 a 24 horas, o a la línea 0800-321-AGUA (2482), que funciona las 24 horas.