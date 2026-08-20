Una nueva actualización del pronóstico de El Niño refuerza la posibilidad de que el fenómeno climático 2026/2027 se convierta en uno de los más intensos registrados, con anomalías térmicas que rondarán los 3,5 °C en el Pacífico ecuatorial central en su punto máximo, según informó el sitio especializado Meteored.

El dato surge de una actualización difundida en las últimas horas, que reúne pronósticos de distintos modelos climáticos utilizados a nivel mundial para monitorear la Oscilación del Sur de El Niño. De confirmarse esta proyección, el fenómeno podría pasar a la historia como el más intenso jamás observado.

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Anomalías por encima del promedio histórico

Desde el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) precisaron que durante julio de 2026 se intensificaron las anomalías cálidas de temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial, con valores de entre 2,5 °C y 5 °C por encima de lo normal. El organismo vinculó esa intensificación a la propagación de una onda Kelvin en el Pacífico Central y Oriental, además de un reforzamiento de los vientos del oeste que se extendieron hacia el Pacífico Occidental. El Índice de Oscilación del Sur se mantuvo dentro del umbral de El Niño durante todo el mes.

Más lluvia en el último trimestre del año

El fenómeno altera los patrones de temperatura y modifica la distribución de las precipitaciones en distintas regiones. Para Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, las proyecciones anticipan un 30% más de lluvia que lo habitual en octubre, un 70% por encima del promedio en noviembre y un 90% en diciembre, el tramo donde se concentraría el pico del fenómeno.

Los especialistas remarcaron que no hay evidencia de que el cambio climático aumente la frecuencia o intensidad de los episodios de El Niño. Sin embargo, sí puede amplificar sus efectos, ya que fenómenos extremos como las olas de calor y las lluvias intensas cuentan con más energía y humedad disponible por el aumento de las temperaturas del aire y del océano.

Los episodios de este tipo ocurren cada dos a siete años, alternándose de manera irregular con La Niña —su fase de enfriamiento— y con períodos neutrales. El Niño suele alcanzar su pico entre noviembre y enero, aunque su acumulación puede detectarse con meses de anticipación y sus efectos tardar en propagarse a nivel global.