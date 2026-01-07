El intendente Federico Achával supervisó una de las obras hidráulicas claves que se está ejecutando el Municipio.

Se trata de la correspondiente al barrio El Rocío, en Manuel Alberti, cuyo objeto es disponer de un “nuevo sistema de desagües pluviales que favorecerá la circulación de agua de lluvia, y que transformará la vida de los vecinos de esta localidad”, señalaron desde la Comuna.

"Hoy recorrimos el barrio El Rocío, donde estamos realizando una importante obra hidráulica que implica más de 2 kilómetros de entubamiento que van desde el centro del barrio hasta la colectora de la Panamericana", destacó el jefe comunal.

"Estos trabajos nos van a permitir mejorar la circulación y el drenaje del agua, respondiendo a una demanda histórica de toda la comunidad", remarcó, acompañado por el titular de Infraestructura, Luis Bonfante.

“Seguimos trabajando día a día en obras que transforman nuestros barrios", cerró el jefe comunal.

Este tipo de trabajos se suma a otros que también apuntan a evitar anegamientos, como los que se están haciendo en calles clave, como Caamaño, en la ruta 234 en Derqui, en el barrio Williams Morris y en el Centro de Pilar, en conjunto con labores de mejora y ensanche de la Ruta 8.