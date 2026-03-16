En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se realizará una jornada de plantación de especies nativas en el Bosque de la Memoria de la Reserva Natural de Pilar.

La actividad tendrá lugar el lunes 23 de marzo desde las 10 de la mañana y está abierta a la participación de vecinos, organizaciones y visitantes que deseen sumarse a una propuesta que busca promover la reflexión y la construcción de memoria colectiva.

Durante la jornada se prevé la plantación de 50 especies nativas, una iniciativa simbólica que remite a los 50 años transcurridos desde el golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar en la Argentina.

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“Nos reunimos para sembrar vida, compromiso y reflexión, en un espacio que recuerda la importancia de la memoria, la verdad y la justicia”, señalaron desde la Reserva.

El encuentro comenzará a las 10 con la plantación de árboles y plantas autóctonas en el sector del Bosque de la Memoria. Además, se realizará una actividad de pintura de pañuelos, uno de los símbolos asociados a las luchas por memoria, verdad y justicia.

Por la tarde, desde las 15, está previsto un espacio de encuentro con música y momentos de reflexión en torno al significado histórico de la fecha.

Desde la organización indicaron que la propuesta busca combinar acciones vinculadas al cuidado del ambiente con instancias de memoria y participación comunitaria en un espacio natural del distrito.

La actividad será libre y gratuita. A quienes asistan se les recomienda llevar calzado cerrado y ropa cómoda para participar de las tareas de plantación.

Además, se invita a quienes lo deseen a colaborar con la Biblioteca Popular Palabras del Alma mediante la donación de alimentos no perecederos o útiles escolares. En caso de lluvia, la jornada será suspendida.

Más información:

11 5730-2504

IG @AmbientePilar

IG @reservadelpilar

FB @reservanatural.delpilar