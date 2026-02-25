El intendente Federico Achával confirmó la fecha de inauguración del nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar que se erige en el predio del Instituto Carlos Pellegrini.

Lo hizo en el marco de la realización del Primer Congreso Educativo que se está llevando a cabo este miércoles en el distrito.

En su discurso de apertura, el jefe comunal expresó que el nuevo edificio de la Universidad será inaugurado el próximo jueves 5 de marzo.

El edificio universitario contará con aulas, laboratorio, biblioteca, anfiteatro, espacios administrativos y un aula magna.

En una de las últimas recorridas que realizó el intendente por la obra manifestó que “La Universidad Nacional de Pilar es un sueño que construimos en comunidad, por eso nos llena de alegría ver que esta obra cada vez está más cerca de transformarse en una realidad”.

“Cada nuevo paso que da esta obra nos llena de esperanza y nos demuestra que estamos construyendo mucho más que paredes: estamos construyendo un futuro con oportunidades y crecimiento”, había expresado.

Este 2026 será el segundo año de vida de la casa de estudios que recibirá a casi 6 mil alumnos y alumnas que cursarán en las 12 carreras que ofrece la institución.

