A mitad del período de inscripción, la Universidad Nacional de Pilar (UNPilar) ya registra más de 1300 nuevos inscriptos para las carreras que se dictarán en 2027.

La cifra corresponde a trámites completos: es decir quienes se anotan por la web, como primer paso, y luego presentaron la documentación en la sede de la casa de altos estudios.

Para lo que será el tercer año de vida de la UNPilar, el plazo de inscripción inició el pasado 2 de noviembre y concluirá el 28 de noviembre

“Llevamos más de 1300 inscripciones, estudiantes que primero se preinscribieron de manera online y luego concluyeron el trámite de manera presencial”, expuso a Pilar de Todos la rectora de la Universidad, Lizzie Wanger.

“Hasta acá el ritmo es un poco superior al de los dos años anteriores, donde mucha gente se anotaba sobre los últimos días, como ocurrió para las carreras de 2026”, agregó.

Puede interesarte

En ese contexto, para el ciclo de 2025 se inscribieron 3600 estudiantes, y para el de 2026, 3400. “Estamos con un buen ritmo, algo por encima del año pasado”, reiteró la responsable de la Universidad Nacional de Pilar.

Las carreras de la Universidad Nacional de Pilar

En el abanico de las carreras que ofrece la UNPilar, 2027 tendrá la particularidad que sumará el tramo de licenciaturas.

La oferta 2027 se organiza en tres facultades: Producción y Tecnología, Ciencias de la Salud y Desarrollo Humano.

Hasta acá, señaló Wanger, las carreras que están recibiendo más anotados son las vinculadas a las del área de producción y tecnología: biotecnología, desarrollo de software —licenciatura en sistemas— y automatización y control. Aunque expuso que toda la oferta académica muestra niveles similares.

“Todas tienen muy buena inscripción, este año es todo más parejo, con algo más en lo relacionado a la Tecnología”, expresó la rectora sobre ese grupo de carreras.

Por su parte, Wanger también destacó que 2027 sumará el tramo de licenciaturas, tal como estaba previsto en el proyecto original de UNPilar.

“En su momento, proyectamos que en el tercer año de la Universidad íbamos a abrir las licenciatura, y lo estamos haciendo", valoró.

Presencial y algunas materias virtuales

Con el objeto de continuar sumando opciones y facilitar, por ejemplo, que las personas que trabajan o tienen otras obligaciones puedan cumplir con la carrera, Wanger expuso que se está elaborando un plan para que más materias se puedan cursar de manera virtual, aunque no todas.

“A partir de tercer año ya tenemos algunas materias virtuales. Nosotros tratamos que no sean 100% virtuales, es importante generar comunidad, pero vamos a intensificar algunas instancias virtuales. Son algunas materias, no todas, y dependiendo de la carrera, especialmente las de Ciencias Humanas, o teóricas", adelantó.

“Lo presencial legitima, hace que haya menos caída de matricula. No es lo mismo comunidad universitaria a que haya gente que estudia desde sus casas, pero siempre en función de los desafíos de nuestra época”, destacó Wanger.

Las carreras de la Universidad Nacional de Pilar

Con la particularidad de que para el año que viene ya se abren los tramos de licenciatura, la UNPilar distribuye su oferta académica en tres facultades.

La facultad de Producción y Tecnología ofrece Automatización y Robótica, Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Sistemas de Información Estratégicos. Estas carreras, junto con Enfermería y la Tecnicatura en Emergencias de la Salud.

Por su parte, Ciencias de la Salud reúne Enfermería, Psicología y la Tecnicatura en Emergencias de la Salud.

En tanto, Desarrollo Humano abarca Diseño del Paisaje, Artes Audiovisuales, Comunicación, Gestión Cultural y Gestión Deportiva.

Todos los ingresantes deben cursar el Curso Preuniversitario de Bienvenida, que se dicta del 10 de febrero al 23 de marzo de 2027. Es obligatorio, pero no eliminatorio ni selectivo. La cursada del primer cuatrimestre comienza el 29 de marzo.

Las clases se dictan en dos sedes: el Instituto Carlos Pellegrini, en Villa Rosa, y la sede del Parque Industrial, en Fátima.

La inscripción 2027 continúa abierta hasta el 28 de noviembre. El detalle de carreras y requisitos está en unpilar.edu.ar.