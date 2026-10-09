"Ver Bien, Aprender Mejor": entregaron anteojos a chicos en edad escolar
El programa es coordinado por el Municipio. La jornada se desarrolló en la localidad de Zelaya.
El programa de salud visual “Ver Bien, Aprender Mejor” llegó nuevamente a la localidad de Zelaya, donde se realizó una entrega de anteojos a chicos y chicas en edad escolar.
Los lentes fueron entregados a aquellos chicos y chicas que realizaron sus controles oftalmológicos a través de esta misma iniciativa y a quienes se les detectó que necesitaban lentes para cuidar su salud visual y así lograr mejorar su experiencia de aprendizaje.
El intendente Federico Achával acompañó la actividad junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y a la secretaria General, Soledad Peralta.
Durante la jornada, el jefe comunal destacó: “Para nosotros, la educación es una prioridad. Por eso, acercamos a todos los barrios de Pilar estos operativos de control oftalmológico y entrega de anteojos a los chicos y chicas que lo necesiten". "Trabajamos todos los días para construir un mejor futuro para todos”, remarcó.
Asimismo, Laurent agregó: “Recorremos las distintas localidades de Pilar con estos operativos para garantizar el acceso a la salud y que los chicos en edad escolar reciban las herramientas que necesitan para desarrollarse integralmente en la escuela y en la vida”.
Por su parte, Peralta manifestó: “Sabemos que una buena visión hace posible un mejor aprendizaje. Por eso continuamos con estas iniciativas para acercar la salud y la educación a los barrios y acompañar a todas las familias”.