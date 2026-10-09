El programa de salud visual “Ver Bien, Aprender Mejor” llegó nuevamente a la localidad de Zelaya, donde se realizó una entrega de anteojos a chicos y chicas en edad escolar.

Los lentes fueron entregados a aquellos chicos y chicas que realizaron sus controles oftalmológicos a través de esta misma iniciativa y a quienes se les detectó que necesitaban lentes para cuidar su salud visual y así lograr mejorar su experiencia de aprendizaje.

El intendente Federico Achával acompañó la actividad junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y a la secretaria General, Soledad Peralta.

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Durante la jornada, el jefe comunal destacó: “Para nosotros, la educación es una prioridad. Por eso, acercamos a todos los barrios de Pilar estos operativos de control oftalmológico y entrega de anteojos a los chicos y chicas que lo necesiten". "Trabajamos todos los días para construir un mejor futuro para todos”, remarcó.

Asimismo, Laurent agregó: “Recorremos las distintas localidades de Pilar con estos operativos para garantizar el acceso a la salud y que los chicos en edad escolar reciban las herramientas que necesitan para desarrollarse integralmente en la escuela y en la vida”.

Por su parte, Peralta manifestó: “Sabemos que una buena visión hace posible un mejor aprendizaje. Por eso continuamos con estas iniciativas para acercar la salud y la educación a los barrios y acompañar a todas las familias”.