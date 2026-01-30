El intendente Federico Achával recorrió la obra de la Universidad Nacional de Pilar que todos los días continúa avanzando. De esta manera, el nuevo edificio que se está construyendo en el predio Pellegrini está cada vez más cerca de ser una realidad para los estudiantes del distrito.

Durante la visita, el jefe comunal destacó: “Para nosotros es una alegría ver cómo todos los días sigue avanzando la obra de la Universidad Nacional de Pilar y saber que pronto nuestros estudiantes van a estar cursando en estas nuevas aulas”.

El nuevo edificio, que contará con modernas y cómodas instalaciones para estudiantes y docentes, es parte de la mirada de fortalecer la educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas. En la recorrida participaron la secretaria General, Soledad Peralta, y el titular de Infraestructura, Luis Bonfante.

“Sabemos que la Universidad Nacional de Pilar nos permitirá seguir soñando con más desarrollo para Pilar”, cerró Achával.