La Universidad Nacional de Pilar (UNPilar) dictará 11 licenciaturas desde 2027, durante su tercer año de funcionamiento, repartidas entre las facultades de Desarrollo Humano, Ciencias de la Salud y Producción y Tecnología.

Las carreras de grado se apoyan en las 12 tecnicaturas que ya ofrece la casa de estudios, que se presentan como el tramo de pregrado de las licenciaturas. La excepción es Emergencias de la Salud, una tecnicatura independiente.

Según publica la UNPilar en su sitio oficial, la inscripción 2027 estará abierta del 2 al 28 de noviembre y alcanza a todas las carreras, tanto licenciaturas como tecnicaturas.

Cinco licenciaturas de cuatro años en Desarrollo Humano

La Facultad de Desarrollo Humano ofrecerá cinco carreras de cuatro años, todas con una tecnicatura de dos años como primer tramo.

Comunicación (2.276 horas) apunta a estrategias y narrativas transmedia, con analítica digital, producción audiovisual y sonido. Su título intermedio es el de Técnico/a Universitario/a en Comunicación Digital.

Puede interesarte

Gestión Cultural (2.212 horas), de cursada nocturna, forma para planificar proyectos artísticos y sociocomunitarios y dirigir museos, centros culturales y teatros. Su tramo inicial es la Tecnicatura en Promoción Sociocultural.

Gestión Deportiva (2.237 horas), también nocturna, aborda la dirección estratégica y financiera, la legislación del sector y la organización de eventos. Su tramo inicial es la Tecnicatura en Gestión Deportiva.

Diseño del Paisaje (2.148 horas), con turnos mañana y noche, abarca desde parques urbanos y cuencas hídricas hasta estudios de impacto ambiental. Su título intermedio es el de Técnico/a Universitario/a en Diseño del Paisaje.

Artes Audiovisuales (2.218 horas), con turnos mañana y noche, incluye guion, cámara, iluminación, sonido, edición y animación. Su primer tramo es la Tecnicatura en Realización Audiovisual.

Enfermería y Psicología, de cinco años, en Ciencias de la Salud

La Facultad de Ciencias de la Salud incorporará las licenciaturas en Enfermería y Psicología, ambas de cinco años.

Enfermería (3.468 horas) se cursa a la mañana y a la tarde, con prácticas supervisadas desde el comienzo de la carrera. A los tres años otorga el título intermedio de Enfermera/o Universitaria/o.

Psicología (3.181 horas), de cursada por la tarde, integra enfoques como el psicoanálisis, el cognitivismo, la psicología sistémica y la psicología social y comunitaria. Su primer tramo es la Tecnicatura en Promoción Comunitaria en Niñez y Adolescencia, de tres años.

Junto con las licenciaturas, la facultad mantiene la Tecnicatura en Emergencias de la Salud, de dos años y medio y cursada por la tarde. Prepara para organizar la escena de una emergencia, rescatar víctimas y categorizarlas según su gravedad.

Cuatro licenciaturas de entre cuatro años y medio y cinco años en Producción y Tecnología

La Facultad de Producción y Tecnología sumará cuatro carreras.

Automatización y Robótica (2.468 horas), de cuatro años y medio y cursada nocturna, incluye inteligencia artificial, visión artificial, celdas robóticas y redes de planta. Su tramo intermedio es la Tecnicatura en Automatización y Control, de dos años y medio.

Sistemas de Información Estratégicos (2.404 horas), también de cuatro años y medio, suma programación, redes, ciberseguridad y ciencia de datos, con turnos mañana y noche. Su título intermedio es el de Técnico/a Universitario/a en Desarrollo de Software, de dos años y medio.

Biotecnología (2.957 horas), de cinco años, aborda genética molecular, ingeniería genética y bioinformática, y se dicta en los tres turnos. Su primer tramo es la Tecnicatura en Biotecnología, de tres años.

Ciencia y Tecnología de los Alimentos (3.165 horas), de cinco años y cursada nocturna, se centra en calidad, inocuidad y análisis sensorial. La web aclara que algunas carreras y turnos tienen opciones de cursada los sábados, de 9 a 13.

Preinscripción en SIU Guaraní y validación de documentos en la sede

El trámite comienza con una preinscripción en el sistema SIU Guaraní y se completa con la validación de la documentación original en la sede, en un turno que el aspirante elige durante el mismo proceso.

Hay que presentar en original el DNI y la certificación de estudios secundarios finalizados. Quienes cursan el último año del secundario deben llevar un certificado de alumno regular, mientras que quienes adeudan materias necesitan una constancia que se pide en la escuela. Los estudios hechos en el extranjero deben estar convalidados y apostillados.

Un curso de bienvenida del 10 de febrero al 23 de marzo

Todos los ingresantes deberán hacer el Curso Preuniversitario de Bienvenida, que se dictará del 10 de febrero al 23 de marzo de 2027, de manera presencial y virtual. No es eliminatorio ni selectivo. Consta de talleres de lectura y escritura y de iniciación a la vida universitaria, y suma uno de matemática en Enfermería, Emergencias y las carreras de Producción y Tecnología.

Están exceptuados quienes sean graduados de carreras de grado o hayan aprobado al menos cuatro materias en otra universidad en años recientes.

En tanto, la inscripción a materias del primer cuatrimestre para ingresantes será del 27 de febrero al 2 de marzo, y la cursada se extenderá del 29 de marzo al 17 de julio. Del 16 al 21 de noviembre se podrán pedir cambios o simultaneidad de carrera.

Dos sedes, en Villa Rosa y en el Parque Industrial de Fátima

La UNPilar funciona en el Instituto Carlos Pellegrini, en la avenida Honorio Pueyrredón (Ruta 25) 1837, Villa Rosa, y en la Sede Parque Industrial, en Arturo Frondizi 2303, Fátima.

Para llegar a esta última hay colectivos con cartel “Sede Parque Industrial”: la línea 510 desde Del Viso, Manuel Alberti y Villa Rosa, y la 520 desde Presidente Derqui. También hay servicios especiales desde la Terminal de Pilar y la estación San Martín.

Más información en unpilar.edu.ar