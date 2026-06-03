La Universidad Austral y la Fundación Instituto Leloir firmaron un Convenio Marco de Cooperación con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos de investigación, formación y vinculación tecnológica, fortaleciendo la articulación científica y académica para contribuir al desarrollo del conocimiento y la innovación en el país.

La firma del acuerdo se realizó en el marco de una jornada institucional de trabajo que reunió a autoridades, investigadores y equipos de ambas instituciones para compartir líneas de investigación, explorar intereses comunes y proyectar nuevas oportunidades de colaboración interdisciplinaria.

Durante el encuentro se desarrollaron presentaciones científicas, espacios de intercambio sobre capacidades de transferencia tecnológica y mesas temáticas de trabajo orientadas a identificar áreas estratégicas para futuras iniciativas conjuntas, entre ellas neurociencias, biología celular y cáncer, enfermedades infecciosas, bioinformática y ciencia de datos, y proyectos académicos y de formación.

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Para Juan Bautista Etcheverry, vicerrector de Investigación de la Universidad Austral, este acuerdo se enmarca en una visión institucional orientada al trabajo colaborativo y al fortalecimiento de redes estratégicas:

“Este acuerdo está en línea con la estrategia de investigación de la Universidad y también con la creación del Vicerrectorado de Vinculación, que entiende la riqueza del trabajo colaborativo no sólo entre investigadores de la Universidad Austral, sino también con otras instituciones. En este caso, buscamos estrechar lazos tanto para la investigación como para la vinculación, la docencia y nuestros estudiantes.”

Además, destacó que la jornada fue pensada para generar resultados concretos desde el primer día:

“La jornada en la que firmamos el convenio buscó ponernos a trabajar sin demoras; por eso, ese mismo día tuvimos mesas de trabajo que fueron diseñadas teniendo en cuenta intereses comunes. Fue el puntapié inicial y estamos convencidos de que nuestra comunidad podrá sacar provecho, por eso los invitamos a sumarse, ya que las posibilidades de colaboración son muchas.”

En la misma línea, Ángeles Zorreguieta, directora de la Fundación Instituto Leloir, señaló:

“Estamos muy entusiasmados con esta iniciativa porque creemos profundamente en el valor de generar vínculos entre instituciones con capacidades y miradas complementarias.

La Universidad Austral de Pilar reúne un ecosistema académico muy amplio y diverso, con fortalezas en formación, investigación, medicina, ingeniería e innovación, y estamos convencidos de que este espacio de intercambio dará lugar a nuevas colaboraciones científicas, proyectos conjuntos e iniciativas de formación de gran valor para ambas instituciones.”

A través de esta alianza, ambas instituciones buscarán impulsar nuevas iniciativas de investigación, formación y transferencia tecnológica, promoviendo la articulación entre equipos científicos y fortaleciendo el desarrollo de proyectos colaborativos con impacto académico y social.