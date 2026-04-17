Una Escuela Secundaria de Pilar recibió nuevos instrumentos para avanzar en el equipamiento de su sala de música.

Se trata de la Escuela Secundaria Nº 37 de la localidad de Luis Lagomarsino, institución cuyo nuevo edificio fue inaugurado en los últimos meses.

El intendente Federico Achával, junto a la secretaria General, Soledad Peralta, y autoridades de la Fundación Banco Provincia acompañaron a los alumnos y docentes de la escuela que recibieron los insumos.

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También participó toda la comunidad en el marco de una jornada de encuentro y celebración.

Durante la actividad, el jefe comunal expresó: “Es una enorme alegría volver a encontrarnos con la comunidad de esta escuela. En diciembre, los alumnos nos contaron que tenían el proyecto y el sueño de armar su sala de música para seguir aprendiendo y compartiendo su arte y su talento. Hoy cumplimos y disfrutamos un gran momento de creatividad y expresión”.

El intendente estuvo acompañado en el acto por la presidenta de la Fundación Banco Provincia, Micaela Ferraro; el vicepresidente de esa misma institución, Alejandro Alegretti, y el secretario de Educación de Pilar, Damián Espíndola, entre otros funcionarios municipales.

“Estamos convencidos de que seguir fortaleciendo a la educación es el camino para la construcción de un mejor Pilar y una mejor Argentina, con más inclusión y oportunidades”, finalizó el intendente.

Desde la Fundación, en tanto, expresaron que “con la entrega de instrumentos, fortalecimos la EES 37 donde asisten 460 estudiantes con orientación en artes y música”.

“La escuela recibió los materiales para que sus estudiantes sigan aprendiendo, soñando y expresando su talento”, completaron.

