La Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires ratificó un paro docente para el 12 y 13 de agosto, en reclamo de una recomposición salarial. El gremio sostiene que los sueldos actuales no alcanzan para cubrir alquiler, alimentos, vestimenta y servicios básicos.

Según el comunicado gremial al que tuvo acceso Pilar de Todos, el salario inicial de una docente de Maternal, Inicial o Primaria se ubica en $862.401,40, mientras que el de un profesor o profesora llega a $554.630 para el mes de agosto de 2026.

El gremio cuestionó además la composición del aumento otorgado por el gobierno provincial. De acuerdo al comunicado, la suba de agosto se compone de $16.341 al salario básico y $6.630 al código 455, un ítem que —señala la Asociación— "tiene descuentos de ley, pero no integra el salario básico en el recibo de sueldo docente". A esto se suma un incentivo docente de $30.000 que, según el gremio, "el empleador lo paga en negro, sin respetar la normativa laboral vigente en nuestro país".

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La Asociación de Maestrxs responsabilizó al gobierno de Axel Kicillof por el atraso salarial, y señaló que este "se arrastra desde toda la gestión" provincial. En tanto, el gremio apuntó contra el argumento oficial de la disputa por la coparticipación federal con el gobierno de Javier Milei, al que calificó de "autoritario, decididamente antisindical y claramente poco afecto a respetar las leyes establecidas por la democracia".

Por su parte, la Asociación citó al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, para sostener que existe superávit fiscal en la provincia. Según el comunicado, López "siempre hace referencia a la crisis y caída de recaudación de la estructura tributaria nacional, pero no hace referencia a la de la provincia", que pese a ese contexto "sostiene un superávit fiscal provincial". Como ejemplo, el gremio mencionó que la Provincia "no tuvo ni inconvenientes ni atrasos para pagar la deuda pública provincial".

El comunicado también reclamó que el salario docente se pague en blanco, para no afectar los aportes a IOMA y al IPS. La Asociación de Maestrxs se define como una nueva representación sindical docente en la provincia, en contraposición al acuerdo salarial firmado entre Kicillof y otros gremios del sector.