Una investigación académica desarrollada por Lucila Palandella y Lourdes Perea Muñoz, de la Universidad Austral, propone un nuevo marco conceptual para comprender cómo deben transformarse las cadenas de suministro en un contexto de creciente digitalización, exigencias ambientales y disrupciones logísticas globales.

El trabajo parte de una conclusión central: en la economía actual la competencia ya no se produce únicamente entre empresas individuales, sino entre redes completas de suministro, en las que múltiples organizaciones participan en la producción, coordinación y entrega de bienes y servicios.

Competencia en red y no individual

Este cambio implica que la competitividad de una empresa depende cada vez más de la capacidad de coordinación y adaptación de toda la red, siendo la transformación digital una herramienta clave para alcanzarla.

Para analizar este fenómeno, la investigación se apoya en una síntesis de la literatura científica reciente sobre el desarrollo de metodologías para la transformación digital en cadenas de suministro. El estudio revisa 13 revisiones sistemáticas de literatura académica, que a su vez analizan numerosos trabajos sobre desarrollo de capacidades digitales e implementación de tecnologías en redes productivas.

A partir de esta revisión, las autoras identifican un problema frecuente en los modelos existentes de transformación digital: muchos enfoques se concentran principalmente en la adopción de tecnologías asociadas a la Industria 4.0, pero no integran adecuadamente dimensiones estratégicas, organizacionales, culturales y de sostenibilidad.

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Un modelo para integrar tecnología y sostenibilidad

Para abordar esta limitación, el estudio propone un nuevo marco conceptual denominado Agile and Sustainable Supply Network Compass, orientado a coordinar procesos de transformación digital y sostenibilidad a lo largo de toda la red de suministro.

El modelo plantea que la transformación digital no puede implementarse de manera aislada, sino que requiere coordinación estratégica entre múltiples actores, incluyendo proveedores, distribuidores y socios logísticos.

En este contexto, las tecnologías digitales —como plataformas de datos, sistemas de monitoreo, inteligencia artificial y herramientas de análisis predictivo— pueden contribuir a mejorar la visibilidad, capacidad de respuesta y eficiencia de las redes productivas.

Al mismo tiempo, el enfoque integra objetivos de sostenibilidad ambiental y resiliencia operativa, promoviendo la homogeneización de las formas de trabajo, los criterios de gestión y la cultura organizacional en toda la cadena.

Para las autoras, comprender la lógica de funcionamiento de las redes de suministro resulta cada vez más relevante en un escenario marcado por interrupciones logísticas, cambios en la demanda y mayores exigencias regulatorias y ambientales.

El estudio aporta así una nueva perspectiva para analizar cómo las empresas pueden coordinar la transformación digital y la sostenibilidad a lo largo de sus redes de producción y distribución, en un contexto en el que las cadenas de suministro se han convertido en uno de los principales espacios de competencia en la economía global.