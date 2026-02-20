El Municipio de Pilar abrió la inscripción al programa Terminá La Escuela, una iniciativa destinada a personas mayores de 18 años que no hayan podido finalizar sus estudios secundarios y busquen obtener el título oficial. La propuesta se desarrolla en distintas localidades del distrito, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación y acompañar las trayectorias educativas de jóvenes y adultos.

El programa cuenta con ocho sedes distribuidas en Pilar, Del Viso, Lagomarsino, Manuel Alberti, Manzanares, Presidente Derqui, Villa Astolfi y Villa Rosa, lo que permite cursar cerca del lugar de residencia. La modalidad busca reducir barreras geográficas y promover la continuidad educativa en el ámbito local.

Requisitos para la inscripción

Quienes deseen anotarse deberán presentar la siguiente documentación: un folio, dos fotocopias del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y certificado de estudios de la última escuela a la que asistieron. La inscripción está orientada a personas que hayan interrumpido su escolaridad y deseen retomarla en el marco de un acompañamiento pedagógico específico para jóvenes y adultos.

Además de las sedes presenciales, el Municipio puso a disposición canales digitales para facilitar el acceso a la información. Las personas interesadas pueden obtener detalles sobre el proceso de inscripción, requisitos y funcionamiento del programa enviando el mensaje “Educación” al WhatsApp de MiMuni (11-5238-6864).

📚 🎓 ¡Ya podés anotarte para completar tus estudios con #TermináLaEscuela!



➡️ Si tenés más de 18 años y querés obtener tu título secundario, esta es tu oportunidad. Contamos con sedes en ocho localidades para que puedas cursar cerca de tu casa.



📲 Para más info y saber cómo… pic.twitter.com/LIKLcDEKD9 — Municipalidad Pilar (@MunicipioPilar) February 20, 2026

Cómo anotarse y obtener más información

La inscripción también puede realizarse de manera online a través del sitio oficial terminalaescuela.pilar.gov.ar, donde se encuentra disponible toda la información actualizada del programa. Desde el Municipio destacaron que Terminá La Escuela forma parte de una política pública orientada a ampliar derechos y fortalecer el acceso a la educación como herramienta de inclusión y desarrollo personal.