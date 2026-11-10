La inscripción 2027 en la Universidad Nacional de Pilar (UNPilar) sigue abierta desde el 2 de noviembre y se extenderá hasta el 28 de noviembre. Alcanza a las 11 licenciaturas y a las tecnicaturas universitarias de las facultades de Desarrollo Humano, Ciencias de la Salud y Producción y Tecnología.

El próximo ciclo lectivo marcará el tercer año de vida de la UNPilar. En sus dos primeros años, la casa de altos estudios cuenta con 6.000 alumnos.

Además, a partir del ciclo 2027 comenzarán a dictarse por primera vez los tramos de licenciatura, que se suman a las tecnicaturas universitarias.

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El trámite se hace en dos pasos

Según publica la UNPilar en su sitio oficial, la inscripción tiene dos instancias: una preinscripción virtual y una validación presencial de la documentación original. El aspirante debe registrarse como usuario en el sistema SIU Guaraní, cargar sus datos personales en el formulario y reservar un turno.

En ese día y horario, tiene que presentarse en la sede de Villa Rosa con los papeles originales. Quien no cumpla con ese paso no queda inscripto a la carrera elegida.

Qué documentación hay que llevar

Se debe presentar en original:

El DNI; la certificación de estudios secundarios finalizados.

Quienes cursan el último año del secundario deben llevar un certificado de alumno regular. En tanto, quienes adeudan materias necesitan el certificado de materias adeudadas, que se gestiona en la escuela. Los estudios realizados en el extranjero tienen que estar convalidados y apostillados.

Las 11 licenciaturas, por facultad

La Facultad de Producción y Tecnología ofrece las licenciaturas en Automatización y Robótica (con la T.U. en Automatización y Control), Biotecnología (T.U. en Biotecnología), Ciencia y Tecnología de los Alimentos (T.U. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos) y Sistemas de Información Estratégicos (T.U. en Desarrollo de Software).

Por su parte, la Facultad de Ciencias de la Salud dicta las licenciaturas en Enfermería y Psicología, además de la Tecnicatura Universitaria en Emergencias de la Salud.

En tanto, la Facultad de Desarrollo Humano suma las licenciaturas en Diseño del Paisaje (T.U. en Diseño del Paisaje), Artes Audiovisuales (T.U. en Realización Audiovisual), Comunicación (T.U. en Comunicación Digital), Gestión Cultural (T.U. en Promoción Sociocultural) y Gestión Deportiva (T.U. en Gestión Deportiva).

Charlas informativas libres y gratuitas

La universidad realiza encuentros por carrera para presentar los planes de estudio, las salidas laborales y la dinámica de cursada. Son de acceso libre y gratuito, sin inscripción previa, y se hacen de manera presencial en Villa Rosa y de forma virtual. El ciclo de charlas se extiende hasta el sábado 14 de noviembre, y el cronograma completo está en unpilar.edu.ar.

Cambio de carrera, curso de bienvenida y cursada

Del 16 al 21 de noviembre se podrá pedir el cambio o la simultaneidad de carrera.

Todos los ingresantes deberán hacer el Curso Preuniversitario de Bienvenida, del 10 de febrero al 23 de marzo de 2027, con modalidad presencial y virtual a través del campus de la universidad. No es eliminatorio ni selectivo. Enfermería, Emergencias de la Salud y las carreras de Producción y Tecnología suman un taller de matemática.

La inscripción a materias del primer cuatrimestre para ingresantes será del 27 de febrero al 2 de marzo, y la cursada irá del 29 de marzo al 17 de julio.

Dos sedes: Villa Rosa y el Parque Industrial de Fátima

La UNPilar funciona en el Instituto Carlos Pellegrini, en la avenida Honorio Pueyrredón (ex Ruta 25) 1837, en Villa Rosa, y en la Sede Parque Industrial, en Arturo Frondizi 2303, en Fátima.

A la sede del Parque Industrial llegan colectivos con cartel “Sede Parque Industrial”: la línea 510, desde Del Viso, Manuel Alberti y Villa Rosa, y la 520, desde Presidente Derqui. También hay servicios especiales desde la Terminal de Pilar y desde la estación San Martín.

Más información en unpilar.edu.ar