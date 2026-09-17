Más de siete mil estudiantes del último año del secundario, junto a docentes y representantes de más de 40 instituciones educativas, participaron de una nueva edición de la Expo Educativa Pilar, organizada por el Municipio en el Microestadio Municipal. La jornada reunió propuestas de formación académica y profesional de Pilar y la región, con el objetivo de acompañar a los jóvenes en la elección de su futuro.

El evento combinó stands, charlas y experiencias vinculadas con la educación y el mundo del trabajo, y contó con un espacio propio para la Universidad Nacional de Pilar, que este año superó los 6 mil alumnos.

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Más de 40 instituciones para elegir el futuro

La apertura estuvo encabezada por Federico Achával, intendente de Pilar, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General del Municipio, Soledad Peralta. Achával destacó que "en la Expo Educativa los jóvenes de todas las escuelas de Pilar pueden conocer las más de 40 instituciones educativas del distrito y la región, elegir y proyectar su futuro", y agregó que “es una alegría ver que Pilar sigue creciendo y proyectando el futuro a través de la innovación, la educación y el conocimiento para acompañar los sueños de muchísimos estudiantes”.

Una Universidad con edificio propio y más de 6 mil alumnos

El intendente también se refirió al crecimiento de la Universidad Nacional de Pilar, que este año cuenta con su propio espacio dentro de la Expo Educativa, al sostener que "levantamos la bandera de la educación y, con la fuerza de todo el pueblo, ese sueño colectivo se transformó en una realidad", para luego afirmar que "hoy tenemos una Universidad con edificio propio y más de 6 mil alumnos que construyen en sus aulas un mejor futuro".

Acompañar a los estudiantes en la construcción de su futuro

Laurent, coincidió en el valor de la propuesta al señalar que "compartimos una nueva Expo Educativa donde los estudiantes del distrito pudieron conocer todas las opciones de formación que tienen disponibles", y sumó que "es fundamental acompañarlos y brindarles todas las herramientas que necesitan para que puedan construir el futuro que sueñan, a través de la educación".

En tanto, Peralta expresó que "con la Expo Educativa los y las estudiantes de nuestras escuelas pueden conocer toda la oferta universitaria, formativa y terciaria que hay en el distrito y la región", y remarcó que "nos llena de alegría seguir generando estos espacios donde nuestros jóvenes pueden descubrir nuevas oportunidades y empezar a proyectar su futuro".

Por su parte, también participaron de la jornada el secretario de Educación, Damián Espíndola, y otras autoridades educativas y funcionarios del gabinete municipal.