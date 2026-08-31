El Municipio de Pilar acompañó la inauguración de las nuevas aulas de la Escuela Especial Santo Tomás de Aquino en el marco de las fiestas patronales de la localidad de Manuel Alberti.

La inauguración contó con la presencia del intendente Federico Achával; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

Durante la actividad, Achával expresó: “En un día muy importante para la comunidad de Manuel Alberti, inauguramos las nuevas aulas de la Escuela Santo Tomás de Aquino, una institución que recibe a muchos chicos con capacidades diferentes y les da la posibilidad de desarrollarse en un entorno que los abraza".

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Asimismo, Laurent destacó: "Celebramos las Fiestas Patronales de Manuel Alberti y compartimos la alegría de inaugurar nuevas aulas en la Escuela Santo Tomás. Seguimos acompañando a las instituciones que son parte de la historia y del corazón de cada localidad".

Por su parte, Peralta señaló: “La Escuela Santo Tomás de Aquino cuenta con nuevas aulas para que los chicos tengan un espacio que los reciba con los brazos abiertos y donde puedan estudiar, compartir y soñar".

“Vamos a seguir trabajando para fortalecer la educación en cada una de nuestras localidades”, cerró el intendente.



