El Senado de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley que busca regular el uso de teléfonos celulares y otras pantallas tecnológicas en las escuelas secundarias, tanto de gestión estatal como privada. Esta medida se suma a la restricción que ya se aplica en los establecimientos de nivel primario.

La iniciativa fue impulsada por el legislador libertario dialoguista Martín Rozas. El texto establece que los dispositivos no deberán utilizarse durante la jornada educativa, a menos que exista un requerimiento o autorización explícita del docente con fines pedagógicos. El objetivo principal es promover un uso seguro y responsable de las herramientas digitales en el aula, tomando como referencia la Ley 15.534 que ya rige en el nivel primario.

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Una vez convertido en ley, el proyecto deberá ser publicado en el Boletín oficial bonaerense para su implementación. La normativa define el uso responsable como la no utilización de los dispositivos durante la jornada escolar, salvo en las excepciones vinculadas directamente a la actividad académica. El Poder Ejecutivo bonaerense será el encargado de determinar la autoridad de aplicación, organismo que deberá elaborar los protocolos, instrucciones y recomendaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley.

El proyecto también contempla una invitación a los municipios bonaerenses para que adhieran a esta normativa. Durante el debate en el recinto, el senador de Unión y Libertad Carlos Kikuchi explicó que la iniciativa busca atender las problemáticas vinculadas al uso de celulares entre adolescentes, incluyendo la ludopatía.

La necesidad de esta regulación se apoya en estadísticas que señalan que, a los ocho años y durante el tercer grado, casi 6 de cada 10 chicos argentinos ya poseen un celular propio. Este dato se suma al contexto de varias provincias que avanzan con restricciones similares mientras especialistas continúan debatiendo los efectos de estas herramientas en la niñez.