La provincia de Buenos Aires mejoró sus resultados en las Pruebas Aprender 2025 respecto de la evaluación de 2023, según el Informe Nacional difundido por el gobierno nacional, con un desempeño por encima del promedio del país tanto en Lengua como en Matemática.

Las pruebas evalúan aprendizajes en Lengua y Matemática y se tomaron en noviembre de 2025 de manera censal a estudiantes de 6to año de primaria.

La cobertura en territorio bonaerense alcanzó al 95,4% de las escuelas primarias y al 83,8% de los estudiantes de sexto año. En su mayoría, se trata de chicos y chicas que iniciaron la primaria en 2020, con sus dos primeros años atravesados por el aislamiento y la continuidad pedagógica durante la pandemia de COVID-19.

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Los números de la mejora

En Lengua, el 77,4% de los estudiantes bonaerenses de sexto año alcanzó un nivel de desempeño avanzado o satisfactorio, 10,2 puntos porcentuales más que en 2023.

En Matemática, ese porcentaje llegó al 56,3%, con una suba de 4,7 puntos frente al relevamiento anterior. Ambos guarismos quedaron por encima del promedio nacional, según remarcó la Dirección General de Cultura y Educación, que accedió esta semana al Informe Nacional completo y a las bases de datos de la evaluación.

Mayor impacto en las escuelas estatales

La mejora se concentró principalmente entre los estudiantes de escuelas de gestión estatal y de menor nivel socioeconómico, señalaron desde Provincia. En las escuelas estatales, el porcentaje de alumnos con nivel debajo del básico en Lengua bajó del 14,5% en 2023 al 6,4% en 2025; en Matemática, pasó del 29,8% al 24,1%. Entre los estudiantes de menor nivel socioeconómico, la caída fue aún más marcada: en Lengua, del 19,0% al 7,4%, y en Matemática, del 35,5% al 26,8%.

Cruce con Nación

Desde la gestión bonaerense se cuestionó la relación que el Ministerio de Capital Humano estableció entre el Plan Nacional de Alfabetización y los resultados de Aprender 2025, difundida el martes 30 de junio en un comunicado y un video institucional. Es decir se atribuían las mejoras.

Según la Provincia, esos chicos y chicas cursaban 5to grado cuando se lanzó el Plan, centrado en el primer ciclo (1° a 3°) de la primaria, por lo que ninguna acción llegó al segundo ciclo evaluado.

Además, el propio Informe Nacional matiza esa vinculación: "los resultados de esta evaluación ofrecen información valiosa sobre los aprendizajes alcanzados por una cohorte que atravesó condiciones escolares complejas, aunque no permiten aislar ni atribuir causalmente los desempeños observados a ninguno de esos factores en particular", sostiene el documento.

Una serie histórica con vaivenes

Los resultados de 2025 vuelven a niveles similares a los de 2022 y 2018, tras un 2023 que había roto con la tendencia previa. Por eso, la Provincia cruza estos datos con otras fuentes: las Pruebas Escolares Bonaerenses, que se aplican desde 2022 y ya suman 14 millones de exámenes, y las pruebas TERCE de la UNESCO, que mostraron una mejora moderada en Lengua y Matemática a nivel nacional entre 2019 y 2023. Desde la Dirección General de Cultura y Educación remarcaron la necesidad de mayor transparencia en la construcción y difusión de los resultados de las evaluaciones estandarizadas.

Inversión educativa

Entre las políticas que la Provincia asocia a la mejora sostenida figuran la construcción y refacción de escuelas, el equipamiento con mobiliario y conectividad, el aumento de las plantas docentes, la distribución de más de 8 millones de libros y los programas de revinculación y recuperación de aprendizajes implementados durante y después de la pandemia.

Para este 2026, se suma el programa de Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado (FoTIA) en Secundaria, que arranca por Lengua con docentes especializados abocados a mejorar la comprensión lectora, la escritura y la oralidad de los estudiantes que egresaron de primaria por debajo del nivel básico.