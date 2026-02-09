La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense confirmó la asignación de más de 8.500 millones de pesos para trabajos de mantenimiento y acondicionamiento en escuelas públicas de la provincia, con el objetivo de garantizar edificios seguros y en condiciones adecuadas para el inicio del ciclo lectivo 2026.

Los fondos serán transferidos a los 135 distritos bonaerenses y su distribución se definirá según la cantidad de establecimientos educativos y las necesidades específicas de cada municipio. El esquema de financiamiento contempla $2.050 millones en partidas ordinarias, $4.126 millones extraordinarios destinados al mantenimiento preventivo de infraestructura y $2.310 millones como refuerzo del Fondo Compensador.

La inversión permitirá cubrir tareas esenciales en los edificios escolares, entre ellas limpieza y desinfección de tanques de agua, desagote de pozos, reparaciones edilicias menores y trabajos de desmalezamiento. También se prevé la provisión de agua potable, la entrega de artículos de limpieza e higiene personal y la realización de tareas de desinfección y mantenimiento de matafuegos, con el fin de preparar los establecimientos para el regreso de estudiantes, docentes y auxiliares.

Desde la cartera educativa indicaron que tendrán prioridad las escuelas que hayan sido afectadas por situaciones de emergencia o que presenten condiciones que puedan poner en riesgo el normal inicio de las clases. En ese marco, la titular del área, Flavia Terigi, destacó: “Por séptimo año consecutivo la decisión del gobierno de la Provincia de Buenos Aires es invertir en educación para garantizar un buen inicio de ciclo lectivo. Es una demostración más de la importancia y el rol del Estado en el desarrollo y funcionamiento de una sociedad más justa y equitativa”.