El gobierno bonaerense convocó a los gremios docentes y estatales a retomar las negociaciones por aumento de salarios, una decisión que se tomó a solo 48 horas del paro que ambos sectores realizarán el próximo lunes.

El detalle del llamado que definió el ministerio de Economía provincial indica que habrá dos reuniones el miércoles, una con los docentes -a las 11- y otra con las centrales que nuclean a los estatales de la administración central, a las 13.

Puede interesarte

La convocatoria marca la continuidad de una paritaria que el gobierno evitó cerrar por decreto pese a que los gremios lanzaron el paro luego de rechazar la oferta del 3% para febrero, en un intento por no agravar el conflicto.

Aunque no se sabe aún si habrá una propuesta que supere aquella cifra, fuentes gremiales y del Ejecutivo habían confirmado a la Agencia DIB contactos informales para intentar acercar posiciones y avanzar con nuevas reuniones oficiales luego de que eso hubiese ocurrido.

Los paros del lunes



El lunes, los docentes interrumpirán con un paro el inicio de clases por primera vez desde que Kicillof llegó al gobierno, hace seis años. Pero esa protesta se solapará con una huelga nacional contra la política educativa de Javier Milei, que tendrá lugar el mismo día.

En ese contexto, la convocatoria a la reunión podría contribuir a minimizar expresiones de descontento contra el gobernador.

Además, pararán los estatales de ATE y la Asociación Judicial Bonaerense, que nuclea a los empleados de los tribunales de la provincia.

La nueva fecha clave de esta negociación es el 13 de marzo: ese día se cargan los haberes de marzo en el sistema que liquida los sueldos del Estado provincial. Y si para entonces no hubo acuerdo, el conflicto podría profundizarse.