El Gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió que aplicará descuentos salariales a los docentes que participen de medidas de fuerza que no cuenten con la validación legal correspondiente. La postura fue comunicada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien trazó una línea divisoria entre los gremios con representación formal y las agrupaciones disidentes.

"Hay de dos tipos; algunos que los lleva adelante el conjunto de los gremios validados legalmente y después hay de pequeñas agrupaciones que también llaman a paros que no se corresponden, porque no tienen la validación legal que corresponde", explicó el funcionario. La advertencia alcanza a sectores como Suteba Multicolor o la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, confirmó que la ejecución de las sanciones económicas es una definición que depende de la Dirección General de Cultura y Educación.

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La aclaración del Ejecutivo provincial se produce en un contexto de creciente conflictividad. El jueves pasado, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que integra a FEB, Suteba, Udocba y Amet, realizó un paro en rechazo a los hechos de violencia que afectan a los establecimientos educativos.

“Estamos viviendo en un marco de violencia, en donde lamentablemente no quedan exentos ni los docentes, ni los médicos y los enfermeros de los hospitales, ni inclusive los efectivos policiales”, expuso Bianco.

Al respecto, Bianco sostuvo que mantuvo conversaciones con dirigentes gremiales sobre situaciones puntuales ocurridas durante la última semana. El ministro responsabilizó directamente al presidente Javier Milei por el escenario actual: "Estamos viviendo una complejidad muy grande. El que tiene que traer paz es el Presidente, y es el que dice barbaridades de periodistas, estudiantes. Se la pasa insultando".

Finalmente, el funcionario vinculó la situación de inseguridad en las escuelas con el modelo político y económico impulsado por la administración libertaria, asegurando que hasta 2023 no se registraban estos niveles de violencia generalizada.