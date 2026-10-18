El gobierno de Axel Kicillof acordó este domingo un aumento del 6% con la mayoría de los gremios docentes. De esta manera, el Ejecutivo cerró por mayoría la paritaria con las organizaciones, replicando el esquema aplicado previamente con los trabajadores estatales de la administración central.

Según informó el Ejecutivo, la oferta consiste en un incremento del 6% que se abonará en dos tramos: un 3% con los sueldos de octubre y otro 3% con los de noviembre. La propuesta fue aceptada por SUTEBA, SADOP y AMET, organizaciones que habían recibido la oferta el viernes pasado para ponerla a consideración de sus afiliados.

Por su parte, la FEB, que representa a la segunda organización con mayor cantidad de afiliados, aún no definió su postura. Desde el gremio indicaron que recién responderán el martes, tras realizar la asamblea para votar sobre el proceso de consulta con las bases.

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A pesar de la espera por la FEB, el incremento del 6% alcanzará a todos los docentes, ya que la paritaria se cerró por mayoría. El acuerdo incluye además la posibilidad de reabrir la negociación en diciembre. Este esquema busca replicar el modelo del año anterior, que permitió cubrir el bache salarial de fin de año mediante un entendimiento posterior en enero.

El convenio también abarcó puntos no salariales, tales como la simplificación de procedimientos administrativos, el avance en la implementación del Boletín Digital, el Régimen Académico de Nivel Secundario y la incorporación de licencias parentales. Finalmente, el gobierno comunicó que la convocatoria para médicos y judiciales se realizará en una instancia posterior, posiblemente la semana próxima.