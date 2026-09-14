Este jueves 17 de septiembre se realizará en el distrito una nueva edición de la Expo Educativa, una jornada donde miles de estudiantes de todas las localidades y alrededores tendrán la oportunidad de conocer la oferta académica disponible en que hay en Pilar y en toda la región.

La actividad, que cuenta con la organización del Municipio de Pilar, es abierta y gratuita y se realizará en el Microestadio Municipal, ubicado en Néstor Kirchner 1400, Pilar. El horario para poder visitarla será desde las 10 hs y hasta las 20.30.

Allí, las y los interesados podrán conocer las propuestas y carreras de más de 40 universidades de Pilar y de toda la región.

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“Con esta iniciativa, los jóvenes de todo Pilar, podrán elegir donde seguir estudiando y empezar a construir su futuro”, invitaron desde la Comuna.

Durante el día se podrán recorrer las propuestas de universidades e institutos de educación superior, participar de experiencias y diversos talleres.

La iniciativa apunta tanto a estudiantes que buscan continuar su formación como a quienes se acercan al mundo del trabajo.

La actividad se enmarca en la agenda educativa municipal, que busca vincular a la comunidad estudiantil con las distintas alternativas de formación disponibles en el distrito.