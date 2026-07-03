El Municipio de Pilar sumó una nueva alternativa a su oferta de educación técnica superior. Se trata del Ciclo Técnico Profesional de Maestra y Maestro Mayor de Obras (MMO). Esta propuesta formativa busca ampliar las oportunidades laborales y de especialización para los vecinos de la región.

La primera cohorte del programa ya comenzó sus clases con un grupo de 35 estudiantes oriundos de Pilar.

Puede interesarte

Detalles clave del nuevo trayecto educativo

Este ciclo está diseñado específicamente como una continuidad pedagógica y profesional para quienes ya cuentan con título secundario. Sus principales características son:

Destinatarios/as: Personas mayores de 18 años que hayan egresado de escuelas secundarias orientadas, CENS o el programa FinEs.



Duración: 3 años de cursada teórica y práctica.



Título a otorgar: Maestra / Maestro Mayor de Obras.

Respaldo institucional en el lanzamiento

El acto oficial de apertura contó con el acompañamiento de diversas autoridades educativas de la provincia y el municipio, quienes destacaron el impacto de la iniciativa en la educación técnico-profesional de la región.

Entre los presentes estuvieron la directora de Educación Técnica, Elsa Guillermo; el subdirector del área, Franco Carbone; la jefa distrital de Educación de Pilar, Mirta Isolina Galván; el secretario de Educación local, Damián Espíndola; el director de la EET N.° 2, Claudio Sosa; y el inspector José Pérez, junto a equipos directivos, docentes y la comunidad estudiantil.

Con la implementación de este trayecto, el distrito consolida una política de acceso a la educación superior técnica, orientada a fortalecer las capacidades profesionales locales y responder a la demanda laboral del municipio.

