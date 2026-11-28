Pilar abrió la inscripción 2027 en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) para niños y niñas a partir de los 2 años con residencia en el distrito. Los trámites se realizan en cada sede entre el 1° y el 16 de diciembre, según un cronograma que fija día y horario para cada establecimiento.

En total, Pilar cuenta con 12 CDI distribuidos en distintas localidades, entre ellas Del Viso, Manuel Alberti, Lagomarsino, Presidente Derqui, Manzone y Villa Rosa. Cada familia debe acercarse a la sede que corresponde en la fecha asignada.

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De acuerdo a lo informado por el Municipio de Pilar, los CDI son espacios destinados a la educación, el cuidado y la atención integral de la primera infancia. Quienes quieran anotar a sus hijos deben presentar la documentación requerida el día del trámite.

Documentación que hay que presentar para anotarse

Fotocopia del DNI del niño o la niña, con domicilio en Pilar.

Fotocopia del DNI de ambos progenitores o del responsable legal.

Fotocopia del calendario de vacunas.

Fotocopia del acta o partida de nacimiento.

Cronograma de inscripciones por sedes

Martes 1° de diciembre, 14 hs.: CDI Acuarelas. Honduras entre Nicaragua y Bernardo Houssay, barrio Agustoni (Pilar).

Miércoles 2 de diciembre, 9 hs.: CDI Bichitos de Luz. Pasteur 961 entre Cruc Gral. Belgrano y Frag. Trinidad, barrio Villa Verde (Pilar).

Miércoles 2 de diciembre, 13 hs.: CDI Zamba. Emilio Mitre entre Congreso y S. Copello, barrio El Faro (Del Viso).

Viernes 4 de diciembre, 9 hs.: CDI Rincón de los Bajitos. Yrigoyen y Alvear, Villa Rosa.

Miércoles 9 de diciembre, 9 hs.: CDI El Retoño. Mitre 869 entre Las Casuarinas y Los Laureles, barrio Los Perales (Manuel Alberti).

Jueves 10 de diciembre, 9 hs.: CDI Juana Azurduy. Curupayti y Santa María, barrio William Morris (Manuel Alberti).

Viernes 11 de diciembre, 9 hs.: CDI Rayito de Sol. Noruega entre Belice y Honduras, barrio San Cayetano (Lagomarsino).

Viernes 11 de diciembre, 11 hs.: CDI Los Ositos. Checoslovaquia 3060 entre Belice y Honduras, barrio Santa Teresa (Lagomarsino).

Lunes 14 de diciembre, 9 hs.: CDI Huellitas. Teniente Vázquez entre Río Volga y Río Orinoco, barrio Manzanares (Pilar).

Lunes 14 de diciembre, 13 hs.: CDI Amigos de Chiru. Dinamarca entre Pilcomayo y Río Limay, barrio Toro (Presidente Derqui).

Miércoles 16 de diciembre, 9 hs.: CDI Principito. Juana de Arco 990 entre Polonia y Oliden, Del Viso.

Miércoles 16 de diciembre, 13 hs.: CDI Abuelas de Plaza de Mayo. Luis María Campos entre 9 de Julio y José María Paz, barrio Astolfi (Manzone).