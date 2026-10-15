Este jueves 15 de octubre, el sistema educativo enfrenta un paro de 24 horas que afecta el dictado de clases en escuelas y universidades públicas. La medida, que se desarrolla en el marco de un reclamo nacional por mejores salarios y fondos para el sector, coincide con una jornada de protesta de estatales que impactará en el normal funcionamiento de diversas dependencias.

La movilización, que tiene su epicentro en Buenos Aires y se replica en distintas ciudades del país, fue convocada por gremios que exigen, según indicaron los organizadores,

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Entre las organizaciones sindicales que adhieren a la medida se encuentran Ctera, Suteba, la FEB y la nueva Asociación de maestros. El impacto de la jornada se ve potenciado por el paro que realiza la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), gremio que representa a gran parte de los auxiliares de las escuelas públicas. Desde el sindicato informaron que solo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales.

En paralelo, las universidades nacionales llevan adelante la 5ta. Marcha Federal Universitaria frente al Congreso de la Nación. El sector exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento que ya cuenta con aval de la Justicia. Bajo el lema “¿Cómo se sigue cuando parece que nada cambia? La universidad pública se defiende”, la convocatoria moviliza a la comunidad educativa en todo el país, afectando las actividades académicas en diversas casas de estudios que han liberado a alumnos y docentes para participar de la protesta.