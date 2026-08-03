El paro nacional docente convocado para este lunes registró una alta adhesión en Pilar, según informó la secretaria general de SUTEBA Pilar, Liliana Montiel, quien además cuestionó las restricciones al derecho de huelga dispuestas por el Gobierno nacional y ratificó la continuidad del plan de lucha.

En cuanto al nivel de acatamiento en el distrito, la dirigente gremial aseguró que "el paro en Pilar tiene un altísimo acatamiento. En el turno mañana, un 92%. En el turno tarde, un 94%. Y en ese mismo número estaríamos en el turno vespertino. Así que es altísima la adhesión a la medida de fuerza el día de hoy. La verdad es que esto se siente".

La medida de fuerza se desarrolla luego de que el Gobierno nacional advirtiera que, al considerar a la educación un servicio esencial, los establecimientos deben garantizar el 75% de la prestación, bajo apercibimiento de sanciones para las organizaciones sindicales que no cumplan con esa disposición.

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Consultada sobre ese escenario, Montiel sostuvo que "va a pasar que la CTERA va a responder, como siempre. Obviamente, nuestra central de trabajadores de la educación va a responder por los sindicatos de base, de los que somos parte nosotros como SUTEBA. Fuimos informados de esto, así que nuestra organización ya está, en este momento, hablando con quienes correspondan".

Asimismo, agregó: “Este intento de amedrentamiento y de avasallamiento no sostuvo lo que ellos intentaron sostener, que es acallar la voz de los trabajadores de la educación. Les resulta claramente imposible tratar de tapar el sol con un dedo”, señaló al programa Agenda Propia (105.9).

Controles

En relación con los controles anunciados por el Ministerio de Capital Humano para verificar el cumplimiento de la prestación mínima, la titular de SUTEBA Pilar indicó que en el distrito no hubo inspecciones. "En nuestro distrito no, pero sí ya tenemos en mano el comunicado del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que habla claramente de cuál es el posicionamiento político-sindical en este momento y qué es lo que tenemos que hacer. Esto ya se dirime en otros ámbitos, ya no en cada distrito, sino más bien en la provincia de Buenos Aires", señaló.

Montiel también vinculó el conflicto con la falta de convocatoria a la paritaria nacional y con el financiamiento educativo. "Si bien venimos de una medida de fuerza provincial, no dejamos de ver quién es el real responsable del desfinanciamiento en educación, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo nuestro país", afirmó, en referencia al gobierno de Javier Milei.

Y añadió: “Claramente, frente a la falta de diálogo a nivel nacional, paritaria nacional no tenemos. Nuestro salario a nivel nacional está congelado desde hace muchísimo tiempo, al igual que todas las partidas presupuestarias que tienen que ver con educación”.

La dirigente confirmó además que el plan de lucha continuará durante la semana, aunque sin nuevas medidas de fuerza. "La jornada del jueves es movilización. Movilización con el resto de los trabajadores y trabajadoras. Al igual que el día viernes, que va a haber también una movida muy grande de las centrales obreras junto a los movimientos sociales por San Cayetano", explicó.