El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, exigió a los gremios docentes garantizar el 75% de las clases durante el paro nacional convocado para el lunes, y advirtió que aplicará sanciones a quienes no cumplan con ese mínimo.

La medida se apoya en la reforma laboral que declaró "esencial" a la actividad educativa, una norma que hasta ahora nunca había sido puesta a prueba en un paro docente. El lunes será, en ese sentido, la primera vez que gremios y gobierno midan fuerzas bajo ese nuevo marco legal.

La advertencia llegó en dos comunicados sucesivos de la cartera: uno emitido anoche, en el que recordó la vigencia de la ley, y otro difundido esta misma tarde, en el que precisó que se realizará un operativo de control en las escuelas.

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Capital Humano detalló que habrá una "inspección muestral en escuelas de todo el país" para verificar que las entidades gremiales respeten el piso del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, y que en caso contrario se activarán los protocolos para aplicar sanciones.

El paro

El paro es impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). En territorio bonaerense se plegará el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), además de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). También adherirán docentes universitarios, entre ellos los de la Universidad Nacional de La Plata.

Detrás de la medida de fuerza, los gremios reclaman la caída del poder adquisitivo salarial y exigen la reapertura de la paritaria nacional docente. A ese pedido se suma la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un plus salarial vigente desde la década del 90 que el gobierno de Javier Milei eliminó al asumir.

Los sindicatos, que además cuestionaron judicialmente la constitucionalidad de la limitación al derecho de huelga, deberán definir el lunes hasta qué punto acatan la cláusula del 75%. De ese resultado dependerá, también, qué tan efectivas resultan las sanciones que el gobierno anticipó.

Capital Humano cerró su comunicado con un pedido a "todos los agentes del sistema educativo" para que prioricen "el derecho a la educación de los niños y jóvenes" y cumplan con la normativa de esencialidad, con el objetivo de dar previsibilidad a las familias.