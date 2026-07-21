La Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires (AMPBA) convocó a un nuevo paro de docentes tras las vacaciones de invierno que coincidirá con una protesta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y complicará el normal comienzo de las clases en el territorio bonaerense.



Según informó AMPBA, un sindicato disidente del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y con menor peso, decidieron continuar con el plan de lucha porque el aumento que otorgó el Gobierno de Axel Kicillof de 7% en dos tramos “no alcanza”.

A pesar de ese incremento, el gremio anunció un paro de 48 horas que va a hacer el 3 y 4 de agosto. Es decir, lunes y martes en el que los alumnos volverán a clases tras el receso invernal. El miércoles, a su vez, van a hacer una asamblea para definir nuevas medidas de fuerza.

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La protesta de este sindicado a la que el Gobierno considera ilegal se sumará con una huelga del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) en el marco de una iniciativa que llevará adelante Ctera a nivel nacional.

El plan de acción incluye una Jornada Nacional de Lucha de 48 horas con un paro docente el lunes 3 de agosto y una Marcha Federal Educativa. También se desarrollarán iniciativas contra la denominada Ley de Libertad Educativa y las reformas previsional y laboral.

Fuente: Agencia DIB