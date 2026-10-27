El intendente Federico Achával, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, encabezó la entrega de certificados de finalización de estudios primarios y libretas para quienes cursan el secundario a través del programa FinEs. Esta iniciativa permite que jóvenes y adultos completen sus estudios.

“Es una alegría ver a tantos vecinos que se esfuerzan para terminar sus estudios y construir nuevas oportunidades. En Pilar creemos en la educación pública y gratuita como un derecho y como una herramienta fundamental para transformar la vida de las personas”, destacó Achával.

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La entrega se realizó a estudiantes de las sedes del Centro Comunitario Papa Francisco, la Casa de Desarrollo Humano El Rocío, la Dirección de Integración y Pluralismo Cultural y el Club Municipal Tribarrial. Actualmente, el programa cuenta con 16 sedes distribuidas en distintos barrios del distrito.

También estuvo presente el secretario de Educación, Damián Espíndola.

“Vamos a seguir trabajando para que cada vez más vecinos puedan terminar sus estudios y acceder a nuevas oportunidades”, concluyó el intendente.