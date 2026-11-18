El intendente Federico Achával acompañó, junto a la secretaria General, Soledad Peralta, un nuevo operativo del programa “Ver Bien, Aprender Mejor”, en la Casa de Desarrollo Humano de Tribarrial.

Allí, chicos y chicas en edad escolar recibieron sus anteojos recetados por profesionales en sus controles oftalmológicos.

Durante la actividad, Achával señaló: “Es una gran alegría poder acompañar una nueva edición de este programa, que nos permite cuidar la salud y reforzar el acceso a la educación para los chicos y chicas, en cada uno de nuestros barrios y localidades”.

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Asimismo, Peralta expresó: “Nos llena de alegría poder realizar un nuevo operativo de este programa, que venimos realizando hace tanto tiempo, con el objetivo de seguir cuidando la salud visual de los chicos en esta etapa tan importante de sus vidas”.

A través de esta iniciativa, chicos y chicas de entre 6 y 12 años tienen la posibilidad de realizarse controles oftalmológicos y, si es necesario, se les entregan sus anteojos indicados de forma gratuita para que puedan estudiar y aprender en las mejores condiciones. Acompañó también en la actividad la secretaria de Desarrollo Social, Paula González.

“Vamos a continuar llevando políticas públicas como ésta a cada uno de nuestros barrios, porque nos permiten seguir cuidando a toda la comunidad”, cerró el intendente.

