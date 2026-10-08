Docentes de la provincia de Buenos Aires adherirán a un paro de 24 horas el jueves 15 de octubre, en el marco de un reclamo nacional por mejores salarios y más fondos para la educación. La medida dificultará el dictado de clases en las escuelas públicas bonaerenses.

La jornada de protesta coincidirá con una Marcha Federal con epicentro en la ciudad de Buenos Aires, que tendrá réplicas en otros puntos del país. Los gremios organizadores explicaron que la movilización es “en defensa de la escuela pública, por salarios dignos, por el financiamiento educativo, la restitución del FONID, la paritaria nacional docente, la defensa de las jubilaciones y de todos los derechos conquistados”.

Qué gremios adhieren

Entre los sindicatos que se suman está Ctera, que en territorio bonaerense tiene a Suteba como entidad de mayor peso. También adhieren los maestros de la FEB y la nueva Asociación de maestrxs, entre otras organizaciones. Esa convergencia hará que el paro tenga alto acatamiento.

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El contexto bonaerense

Aunque el reclamo apunta principalmente al desfinanciamiento y a las políticas del Gobierno nacional, llega en un marco de demandas locales: los gremios bonaerenses vienen pidiendo que se convoque a paritaria salarial, tras cobrar sin aumento en octubre.

Será el segundo paro docente del mes. El 1° de octubre ya se había realizado una medida de 24 horas, pero en esa oportunidad por hechos de violencia que se registran dentro de las escuelas. Frente a esos paros, el Gobierno de Axel Kicillof advirtió sobre la posibilidad de descuentos.

Marcha Federal Universitaria

El mismo jueves 15 de octubre, las universidades nacionales realizarán la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso de la Nación, con réplicas y movilizaciones en plazas y ciudades de todo el país. La convocatoria se difundió con un spot en redes sociales bajo el lema “¿Cómo se sigue cuando parece que nada cambia? La universidad pública se defiende”.

Los reclamos universitarios son la aplicación efectiva e inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, que según la fuente ya tiene aval de la Justicia, la recomposición salarial urgente para docentes y no docentes, la actualización de becas y la defensa del sistema científico nacional frente al desfinanciamiento.