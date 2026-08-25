Según recordó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) el incremento autorizado por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense será del 2,5% para septiembre en los establecimientos educativos de gestión privada con aporte estatal. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el ajuste será de 4,2%.

La medida alcanza a los distintos niveles de enseñanza —Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Educación Superior— y ajusta las escalas según el porcentaje de subvención estatal que recibe cada establecimiento, el cual varía entre el 40 y el 100%.

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Según el nuevo cuadro, una escuela primaria con 100% de subvención puede cobrar hasta $ 38.070, y aquella con el 40%, hasta $ 172.180. Y para los secundarios, quedaron habilitados para cobrar hasta $41.980 si reciben 100% de subvención, y hasta $ 223.740 si percibe el 40%.

Al respecto, el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, consideró que este nuevo incremento “resulta importante para acompañar los aumentos que se otorgaron en las respectivas paritarias docentes de las jurisdicciones”.

No obstante, el dirigente de la entidad que agrupa a más de 5.000 institutos de enseñanza de todo el país advirtió sobre “las severas dificultades que atraviesan muchos centros de enseñanza derivadas de múltiples factores. Entre ellos la caída en la inscripción de alumnos (reflejo de la baja en los índices de natalidad), la morosidad en el pago de las cuotas que está en un promedio del 11% y el atraso en la autorización de incrementos arancelarios en algunas jurisdicciones, que provocaron un desfasaje financiero en muchas instituciones”.

Fuente: Agencia DIB