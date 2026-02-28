Los Centros de Desarrollo Infantil también se preparan para el nuevo ciclo lectivo. Se trata de las instituciones municipales que reciben a niños y niñas de 2 y 3 años de edad.

En total, el distrito de Pilar cuenta con 16 CDI que a pocos días del comienzo de las clases, ya ultiman detalles para reabrir sus puertas a la comunidad.

Puede interesarte

En ese marco, este viernes el intendente Federico Achával compartió un encuentro con las y los educadores de cada Centro. La reunión se concretó en el CDI “Juana Azurduy” ubicado en el barrio William Morris.

Allí, conversaron sobre el trabajo que se lleva adelante día a día en esos espacios.

Asimismo recibieron nuevas herramientas para que los chicos y chicas puedan aprender de la mejor manera y al mismo tiempo garantizar la educación, el cuidado y la atención integral de la primera infancia.

Durante la actividad, Achával expresó: "Los CDIs son muy importantes porque nos permiten acompañar los primeros pasos de los más chicos. En estos lugares juegan, comparten y se preparan para su trayectoria educativa".

Y agregó: “Vamos a seguir generando políticas públicas para acompañar estos espacios, que son fundamentales para nuestra comunidad”.

La actividad también fue acompañada por la secretaria de Desarrollo Social, Paula González.