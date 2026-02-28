Los Centros de Desarrollo Infantil también se preparan para el nuevo ciclo lectivo
Reciben a niños y niñas de 2 y 3 años de edad. El Municipio les entregó nuevas herramientas para inicio de clases.
Los Centros de Desarrollo Infantil también se preparan para el nuevo ciclo lectivo. Se trata de las instituciones municipales que reciben a niños y niñas de 2 y 3 años de edad.
En total, el distrito de Pilar cuenta con 16 CDI que a pocos días del comienzo de las clases, ya ultiman detalles para reabrir sus puertas a la comunidad.
En ese marco, este viernes el intendente Federico Achával compartió un encuentro con las y los educadores de cada Centro. La reunión se concretó en el CDI “Juana Azurduy” ubicado en el barrio William Morris.
Allí, conversaron sobre el trabajo que se lleva adelante día a día en esos espacios.
Asimismo recibieron nuevas herramientas para que los chicos y chicas puedan aprender de la mejor manera y al mismo tiempo garantizar la educación, el cuidado y la atención integral de la primera infancia.
Durante la actividad, Achával expresó: "Los CDIs son muy importantes porque nos permiten acompañar los primeros pasos de los más chicos. En estos lugares juegan, comparten y se preparan para su trayectoria educativa".
Y agregó: “Vamos a seguir generando políticas públicas para acompañar estos espacios, que son fundamentales para nuestra comunidad”.
La actividad también fue acompañada por la secretaria de Desarrollo Social, Paula González.