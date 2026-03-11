Las y los adultos mayores de diferentes centros de jubilados de Pilar conocieron el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar que fue inaugurado esta semana. Se trata de la casa propia de la Universidad que se erigió, con fondos municipales, en el predio del emblemático Instituto Carlos Pellegrini.

La visita de los adultos mayores fue acompañada por el intendente Federico Achával y se dio en el marco de una serie de recorridas por el lugar que están abiertas a la comunidad con el objetivo de “celebrar este hito histórico para el distrito”, tal como destacaron desde el Municipio.

“Para nosotros es muy importante compartir este momento tan especial con nuestros adultos mayores, porque son el ejemplo del trabajo y el esfuerzo que nos trajo a este presente y que nos permite construir un futuro con más oportunidades a partir de la educación. La casa propia de la Universidad es un sueño hecho realidad sobre los valores que ellos y ellas representan”, destacó el jefe comunal.

El intendente estuvo acompañado por la secretaria General, Soledad Peralta; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; y demás autoridades municipales.

“Ahora podemos soñar con un mejor Pilar para todos y todas”, cerró Achával.

El nuevo edificio de la Universidad ya fue visitado, además, por estudiantes de las escuelas del distrito junto a sus docentes e integrantes de toda la comunidad educativa.

