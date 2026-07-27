La Municipalidad de Pilar a través de la dirección general de Deportes, lanzó un Curso de Formación de Profesores de Ajedrez.

Se trata de la primera edición de este curso, que arrancará el 5 de agosto, tendrá una extensión de tres meses, será completamente gratuito y desarrollará sus clases en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”.

“Estamos muy contentos y orgullosos de lanzar este nuevo Curso de Formación Docente en Ajedrez, que no dudamos tendrá la misma buena repercusión que han tenido todos los espacios formativos que hemos llevado adelante desde el inicio de nuestra gestión”, destacó el director general de Deportes comunal, Fernando Trillo.

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“Siempre mencionamos y remarcamos que, con el acompañamiento permanente de nuestro intendente Federico Achával, pretendemos abarcar el deporte desde todas las aristas y la posibilidad de formar y capacitar a nuestros vecinos es una de ellas. Además, todos estos cursos formativos cuentan con una buena salida laboral en diferentes estamentos”, agregó.

Puntualizando sobre este nuevo curso, Trillo, remarcó que “en las últimas décadas, el ajedrez ha adquirido una relevancia creciente como recurso pedagógico debido a su potencial para estimular el análisis, la concentración, la planificación, la creatividad, la resolución de problemas y la toma de decisiones y ante ese escenario, el curso pretende brindar herramientas teóricas y prácticas para la formación de docentes e instructores de ajedrez capaces de planificar clases, enseñar contenidos ajedrecísticos, analizar partidas y organizar actividades y torneos”.

La inscripción es completamente virtual y debe cumplimentarse a través del WhatsApp de #MiMuni al 11-5-238-6864

Formación

El Maestro Boris Papez, uno de los docentes de la reconocida Escuela Municipal de Ajedrez, confió que “el curso constará de 12 clases de cuatro horas cada una esparcidas en tres meses y organizadas en tres unidades temáticas que abordarán aspectos pedagógicos, metodológicos y técnicos vinculados a la enseñanza del ajedrez”.

La Unidad 1 se dividirá en dos clases. La primera se denomina “Introducción y objetivos del curso, historia del ajedrez y su importancia como recurso educativo”, mientras que la 2° se ha titulado “Fundamentos pedagógicos”, al tiempo que también avanzará sobre las reglas del juego.

La Unidad 2 se llama “Contenidos elementales de ajedrez para la enseñanza” y constará de siete clases.

En la tercera clase del curso se hablará sobre los siguientes temas: Metodología de enseñanza de ajedrez. Reglas del juego. Objetivos del juego y Ejercicios básicos de jaque mate con diferentes piezas.

En las dos clases siguientes (4 y 5) se avanzará sobre la táctica de la disciplina y la aplicación de la lógica del cálculo en la resolución de ejercicios que presentan los temas tácticos elementales. También se enseñará a pensar y jugar como un Gran Maestro.

Los encuentros 6 y 7 estarán dirigidos al tema Estrategia y a la aplicación de planes en la presentación de posiciones que presentan temas estratégicos elementales.

Además, en la clase 8 se hablará sobre los finales de ajedrez y en la 9 sobre las aperturas.

Finalmente, las últimas tres clases integrarán la Unidad 3 que ha sido titulada como “Recursos para la preparación de clases y la organización de torneos”.

La clase 10 se referirá a los recursos técnicos y didácticos y al uso del software de ajedrez, en la clase 11 se hablará sobre la organización de torneos, los sistemas suizo y americano y el reglamento de la competición de torneos de ajedrez de la FIDE. Por último, en la clase 12, se hará la preparación y presentación de una clase de ajedrez de 15 minutos por parte de cada uno de los estudiantes.

Vale remarcar que las condiciones de aprobación del curso son: asistencia al 80% de las clases, participación en clase y preparación y presentación de una clase de ajedrez en la última clase.

Inscripción

El Curso de Formación Docente en Ajedrez es gratuita y comenzará el próximo 5 de agosto. Constará de 12 clases que se dictarán en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”. La inscripción es completamente virtual y debe cumplimentarse enviando la palabra Deportes a través del WhatsApp de #MiMuni al 11-5-238-6864.