El Municipio de Pilar anunció la apertura de la inscripción para los talleres de verano que se ofrecerán en el Centro Municipal de Formación Profesional, un espacio comunal que ofrece una amplia variedad de capacitaciones para las y los vecinos del distrito que desean obtener conocimientos y ampliar sus posibilidades laborales.

En el caso de los talleres de verano, la oferta asciende a más de 120 opciones que se podrán cursar en ocho sedes comunales. Las y los interesados podrán comenzar a anotarse a partir del próximo 2 de febrero.

La preinscripción se realiza de manera online ingresando a cmfp.pilar.gov.ar, mientras que luego habrá que confirmar la vacante presentando una copia del DNI en la sede seleccionada para estudiar.

Entre las opciones, habrá capacitaciones en las siguientes áreas: Administración y Comercialización; Construcciones y Afines; Desarrollo Humano; Educación Digital.

También se suman talleres de Estética Profesional; de Gastronomía; talleres de Idiomas y talleres de Oficios Artesanales.

En cuanto a las sedes, los talleres se dictarán en el Instituto Carlos Pellegrini y en las sedes de los Centros de Formación ubicados en Del Viso; Fortabat; Villa Rosa; Sede Derqui; Pilar Centro; Pilarica; Manuel Albert, EDI Del Viso.

Para obtener más información los interesados pueden enviar la frase “Talleres de Verano” al WhatsApp de Mi Muni 11-5238-6864.

Las clases comienzan el 9 de febrero.