El Campus Universitario "Nuestra Señora del Pilar" fue escenario central de la conmemoración del 70° aniversario de la Universidad del Salvador (USAL).

Autoridades académicas, docentes, personal, graduados y alumnos se congregaron en la sede pilarense para cerrar el ciclo de celebraciones de la institución fundada en 1956 por la Compañía de Jesús.

La Misa y el mensaje del obispo

El acto se inició con una Santa Misa presidida por Monseñor Pedro Laxagüe, Obispo de Zárate-Campana, y concelebrada por sacerdotes de la propia universidad.

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En su homilía, Laxagüe centró su mensaje en el valor de hacer el trabajo con compromiso genuino:

"Y yo recuerdo algo que decía San Pablo, que 'todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo con el corazón, incluso el trabajo'. Acá hay mucha gente que trabaja, recomendaba que, si somos creyentes, si somos cristianos, también tenemos que trabajar poniendo el corazón. El trabajo hecho con el corazón, desde el corazón, desde el amor a lo que hacemos, siempre va a salir mucho mejor que el trabajo más eficiente que podamos hacer (…). Preguntémonos cuánto amor le ponemos, porque es lindo celebrar los setenta años, pero si no amamos lo que hacemos, va a ser muy hueco eso, va a ser algo pasajero".

El discurso del rector: discernir como misión

El momento central del acto protocolar fue el discurso del rector Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga, quien reivindicó la identidad jesuita de la institución y su rol crítico en la formación de las nuevas generaciones.

“Estamos celebrando los 70 años de nuestra querida Universidad del Salvador, esa providencial creación de la Compañía de Jesús en la Argentina que hoy nos toca conducir, y que tantos motivos de legítimo orgullo nos ha dado y sigue dándonos. (…) Mantenemos en alto la vigencia del consejo que nos dio San Ignacio de Loyola: la clave de nuestra tarea en la sociedad está en enseñar el discernimiento. Discernir nos evita peligrosos malos entendidos", resaltó.

"Por eso es preciso conocer y defender el auténtico sentido de lo que decimos y escuchamos. Conceptos como libertad, seguridad, derechos, progreso o inclusión no son nunca neutrales. Su interpretación dependerá siempre de quién los usa y con qué propósito lo hace. Es nuestro deber advertírselo a las nuevas generaciones que nos son confiadas. Para prevenirnos de la autosuficiencia que tanto nos empobrece, recordemos siempre que es preferible aprender, a tener razón”, expuso.

“Créanme: ése es el núcleo y el alma de una Universidad de impronta jesuita como la nuestra, que confía en Dios como fuente de todo bien, y usa la libertad que el mismo Dios quiso dar a los seres humanos para avanzar en procura de un mundo mejor, más solidario, más fraterno, más comprometido, con más diálogo”, completó.

Adhesiones y presencias institucionales

Durante el acto se dio lectura a las adhesiones recibidas de diversas autoridades nacionales e internacionales. Entre ellas, las del Presidente de la Nación Javier Milei y su gabinete —que enviaron su salutación por escrito—, el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, el Secretario de Educación de la Nación Carlos Torrendell, el Arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva S.J., y el cardenal José Tolentino De Mendonça, Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, entre otros.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, asistió al acto y dirigió unas palabras a la comunidad universitaria, destacando la vigencia de los valores fundacionales de la institución.

En el marco del aniversario, se anunciaron las ganadoras de la Convocatoria Extraordinaria "Beca 70° Aniversario", que otorga movilidad internacional a estudiantes destacados: María Trinidad Rodríguez Acuña, de 3° año de Abogacía, y Sofía Inés Cattaneo Hidalgo, de 3° año de Ciencias de la Comunicación.

También se presentó un avance del ebook "70 años de la Universidad del Salvador", una publicación digital en tres tomos que se editará durante 2026: el primero, sobre gestión institucional, ya se encuentra disponible en el sitio oficial.

El cierre incluyó la entrega de distinciones al personal académico y administrativo con 25, 30, 35 y 45 años de servicio, a cargo de las autoridades del Rectorado y la Asociación Civil de la Universidad.