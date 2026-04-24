El intendente Federico Achával, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent y la secretaria General, Soledad Peralta, estuvo presente en la Universidad Nacional de Pilar, donde acompañó a los Héroes de Malvinas en el descubrimiento de un cartel que indica la distancia entre la casa de estudios y Puerto Argentino, la capital de las Islas Malvinas.

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“En la Universidad Nacional de Pilar descubrimos una placa que marca la distancia con nuestras islas, un símbolo que nos invita a recordar, reflexionar y defender esta causa que nos une”, expuso el mandatario local.

“Es una gran alegría poder compartir este momento con nuestros Héroes de Malvinas, que defendieron nuestra Patria y nuestra soberanía", agregó.

También acompañó al intendente la rectora de la Universidad Nacional de Pilar, Elizabeth Wanger.

"Desde Pilar, seguimos alzando la voz para decir: las Malvinas fueron, son y serán argentinas", cerró el jefe comunal.