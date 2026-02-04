La Universidad Nacional de Pilar ya puso en marcha las primeras actividades del ciclo 2026, en lo que será el segundo año de vida de la casa de estudios. En ese marco ya se conoció el cronograma destinado a los estudiantes que ingresan a primer año quienes deberán realizar el Curso Preuniversitario de Bienvenida.

Tal como difundió la Universidad, los ingresantes deberán realizar el curso que se extenderá del 9 de febrero al 21 de marzo y se llevará adelante en la sede del Instituto Pellegrini ubicado en Av. Honorio Pueyrredón 1837 – Villa Rosa.

Este año, se inscribieron en la Universidad unos 2700 nuevos estudiantes que se suman a los más de 3000 que cursaron en 2025.

En cuanto a las carreras, los ingresantes optaron por las siguientes facultades: Por ejemplo, la Facultad de Ciencias de la Salud reúne al 38,20% de los estudiantes; la Facultad de Producción y Tecnología al 34,30%; y la Facultad de Desarrollo Humano congrega al 27,40%.

Curso Preuniversitario

Desde la Universidad consignaron que el Curso Preuniversitario de Bienvenida es una instancia diseñada para acompañar a las y los alumnos en su incorporación a la vida académica. Si bien es de carácter obligatorio, no es eliminatorio ni selectivo.

Durante ese proceso, los estudiantes cursan un Taller de lectura y escritura (para todas las carreras); Taller de iniciación a la vida universitaria (para todas las carreras); Taller de abordaje de problemas a través de la matemática (solo para las carreras de Enfermería, Emergencias y para las de la Facultad de Producción y Tecnología).

Los talleres se desarrollarán combinando la modalidad presencial y virtual.

Para más información: www.unpilar.edu.ar

Avanza el edificio

En paralelo al inicio del nuevo ciclo lectivo, continúa avanzando la construcción del edificio propio de la Universidad que estará emplazado en el predio del Instituto Carlos Pellegrini.

La estructura contará con modernas aulas, biblioteca, un anfiteatro, laboratorio, aula magna entre otros espacios para las y los estudiantes y personal docente.

Se espera que esté en funcionamiento durante este año.