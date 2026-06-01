La Universidad Nacional de Pilar habilita una nueva inscripción a carreras para el segundo semestre de 2026. La preinscripción digital estará disponible del 1 al 3 de junio, con presentación de documentación presencial en la Sede Pellegrini, ubicada en Av. Honorio Pueyrredón 1837, Villa Rosa.

Seis carreras disponibles

La propuesta académica corresponde a las Facultades de Producción y Tecnología y de Desarrollo Humano:

Automatización y Control — turno noche, de 18 a 22 horas.

Biotecnología — turno tarde, de 14 a 18 horas, y sábados por la mañana.

Ciencia y Tecnología de los Alimentos — turno noche, de 18 a 22 horas.

Diseño de Paisaje — turno mañana, de 8.30 a 12.30 horas.

Gestión Deportiva — turno noche, de 18 a 22 horas.

Promoción Sociocultural — turno noche, de 18 a 22 horas.

Los planes de estudio de cada carrera están disponibles en unpilar.edu.ar.

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Cómo inscribirse

El proceso tiene dos etapas. Primero, la preinscripción digital: el interesado debe crear un usuario en la plataforma SIU-Guaraní, completar el formulario con sus datos personales y reservar un turno. El sistema se habilita el 1° de junio en autogestion.unpilar.edu.ar/preinscripcion.

El segundo paso es presencial: presentar la documentación original en la Sede Pellegrini el día y horario seleccionados. Sin ese paso, la inscripción queda incompleta.

Documentación requerida

Documento Nacional de Identidad.

Certificación de estudios secundarios completos.

Certificado de materias adeudadas, si corresponde.

Los títulos emitidos en el extranjero deben estar convalidados y apostillados. Los emitidos en otra provincia y anteriores al 1° de enero de 2010 requieren sello del Ministerio del Interior.

Fechas clave

Preinscripción: 1 al 3 de junio.

Curso Preuniversitario de Bienvenida: 29 de junio al 8 de agosto, de lunes a viernes en turno noche y sábados por la mañana.

Para consultas, escribir a [email protected] o acercarse a la sede de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados de 9 a 13 horas.