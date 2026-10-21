La Universidad Nacional de Pilar (UNPilar) sumará 11 licenciaturas a su oferta académica, que se dictarán en sus tres facultades y se agregan a las 12 tecnicaturas que ya ofrece la casa de estudios, hoy en su segundo año de funcionamiento.

Las nuevas carreras de grado durarán entre cuatro y cinco años. Todas tienen un título intermedio de pregrado, el tramo de tecnicatura que permite seguir luego hasta la licenciatura.

Según pudo saber Pilar de Todos, la UNPilar confirmó que la inscripción 2027 estará abierta del 2 al 28 de noviembre y alcanza a todas las carreras de la universidad, tanto licenciaturas como tecnicaturas.

Desarrollo Humano suma cinco carreras de cuatro años

La Facultad de Desarrollo Humano dictará las licenciaturas en Comunicación, Gestión Cultural, Gestión Deportiva, Diseño del Paisaje y Artes Audiovisuales. Cada una tiene como título intermedio una tecnicatura de dos años: Comunicación Digital, Promoción Sociocultural, Gestión Deportiva, Diseño del Paisaje y Realización Audiovisual.

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Comunicación apunta a estrategias y narrativas transmedia, con analítica digital, producción audiovisual y sonido. Gestión Cultural forma para planificar proyectos artísticos y sociocomunitarios y dirigir museos, centros culturales y teatros. Gestión Deportiva, de cursada nocturna, aborda la dirección estratégica y financiera, la legislación del sector y la organización de eventos.

Diseño del Paisaje, con turnos mañana y noche, abarca desde parques urbanos y cuencas hídricas hasta estudios de impacto ambiental. Artes Audiovisuales, también con turnos mañana y noche, incluye guion, cámara, iluminación, sonido, edición y animación.

Salud incorpora Enfermería y Psicología, de cinco años

La Facultad de Ciencias de la Salud ofrecerá las licenciaturas en Enfermería y Psicología. La primera tiene como título intermedio el de Enfermera/o Universitaria/o, a los tres años, y propone prácticas supervisadas desde el comienzo de la carrera. Se cursa a la mañana y a la tarde.

Psicología tiene como primer tramo la Tecnicatura en Promoción Comunitaria en Niñez y Adolescencia, también de tres años. Plantea una perspectiva humanista, comunitaria y de derechos humanos sobre la salud mental, con prácticas profesionales supervisadas, y se cursa a la tarde.

Producción y Tecnología agrega cuatro licenciaturas

La Facultad de Producción y Tecnología incorporará Automatización y Robótica y Sistemas de Información Estratégicos, de cuatro años y medio, junto con Biotecnología y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, de cinco.

Automatización y Robótica incluye inteligencia artificial, visión artificial, celdas robóticas y redes de planta, y se cursa de noche. Sistemas de Información Estratégicos suma programación, redes, ciberseguridad y ciencia de datos, con turnos mañana y noche. Biotecnología aborda genética molecular, ingeniería genética y bioinformática, y se dicta en los tres turnos. Alimentos se centra en calidad, inocuidad y análisis sensorial, con cursada nocturna.

Sus tramos intermedios son las tecnicaturas en Automatización y Control y en Desarrollo de Software, de dos años y medio, y la de Biotecnología, de tres.

La inscripción tiene una instancia virtual y otra presencial

El trámite comienza con una preinscripción en el sistema SIU Guaraní y se completa con la validación de la documentación original en la sede, en un turno que el aspirante elige durante el mismo proceso. Hay que presentar el DNI y la certificación de estudios secundarios finalizados, ambos en original.

Quienes cursan el último año del secundario deben llevar un certificado de alumno regular. Quienes adeudan materias necesitan una constancia, que se pide en la escuela. Los estudios hechos en el extranjero deben estar convalidados y apostillados.

El calendario 2027 arranca con un curso de ingreso obligatorio

Los ingresantes deberán hacer el Curso Preuniversitario de Bienvenida, que se cursará del 10 de febrero al 23 de marzo de 2027 de manera presencial y virtual. No es eliminatorio ni selectivo. Enfermería, Emergencias de la Salud y las carreras de Producción y Tecnología suman un taller de matemática.

La inscripción a materias del primer cuatrimestre para ingresantes será del 27 de febrero al 2 de marzo, y la cursada se extenderá del 29 de marzo al 17 de julio. Además, del 16 al 21 de noviembre se podrán pedir cambios o simultaneidad de carrera.

Dos sedes, en Villa Rosa y en el Parque Industrial de Fátima

La UNPilar funciona en el Instituto Carlos Pellegrini, en la avenida Honorio Pueyrredón (Ruta 25) 1837, Villa Rosa, y en la Sede Parque Industrial, en Arturo Frondizi 2303, Fátima. Para esta última hay colectivos de las líneas 510 y 520 con cartel “Sede Parque Industrial” desde Del Viso, Presidente Derqui, Manuel Alberti y Villa Rosa.