Casi la mitad de los doctorandos utiliza hoy herramientas de inteligencia artificial para mejorar su escritura académica, según un estudio internacional que analizó más de 90 investigaciones sobre la experiencia doctoral en distintas partes del mundo. El trabajo fue coordinado por Julio Durand, investigador de la Universidad Austral de Pilar, junto con Gerardo Alfredo Rodríguez y Andrés Chiappe, de la Universidad de La Sabana (Colombia).

Estrés, soledad y fallas de supervisión

El relevamiento identificó un conjunto de problemas persistentes que atraviesan la formación doctoral en distintas partes del mundo: la salud mental, la calidad de la supervisión, las dificultades personales, las habilidades académicas y las condiciones institucionales. Los datos muestran una alta incidencia de estrés, ansiedad, depresión y soledad entre los doctorandos, factores que inciden de forma directa en la motivación y en la posibilidad de finalizar el doctorado.

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A esto se suma una dificultad extendida en el vínculo con los directores de tesis. Muchos estudiantes reportan falta de acompañamiento, devoluciones tardías o poco claras y escasa orientación durante el proceso de investigación.

La IA ya se usa en tareas puntuales

En este escenario, la inteligencia artificial emerge como una herramienta con potencial para aliviar parte de estas tensiones. Aunque su incorporación formal en los programas doctorales todavía es incipiente, el estudio señala que su uso ya es significativo en tareas concretas: casi la mitad de los doctorandos la utiliza para mejorar la escritura académica, mientras que otros la emplean para organizar información, buscar bibliografía o estructurar sus investigaciones.

Según el estudio, la inteligencia artificial podría además cumplir un rol más amplio en la formación doctoral: ofrecer feedback inmediato y personalizado, detectar tempranamente situaciones de estancamiento o riesgo de abandono, y automatizar tareas repetitivas que hoy consumen tiempo y energía de los investigadores.

Hacia un modelo de supervisión híbrida

La supervisión es, según el estudio, uno de los puntos más críticos del doctorado. Ahí, la inteligencia artificial podría funcionar como un complemento del director de tesis: permitiría mejorar la calidad y la frecuencia de las devoluciones, optimizar el seguimiento del progreso y enriquecer los encuentros entre docente y estudiante, orientándolos hacia los aspectos más estratégicos de la investigación.

El trabajo propone avanzar hacia un modelo de "supervisión híbrida", en el que el acompañamiento humano se combine con herramientas tecnológicas. En ese esquema, el director o la directora de tesis continúa siendo central en la orientación académica y el juicio crítico, mientras que la inteligencia artificial aporta velocidad, disponibilidad y capacidad de análisis.

"Estamos frente a una oportunidad para repensar el doctorado desde una lógica más acompañada. La inteligencia artificial puede ayudar a reducir la sensación de soledad del investigador, mejorar los tiempos de trabajo y fortalecer el vínculo con los directores, siempre que se utilice con criterios claros y como complemento del trabajo académico", señaló Julio Durand, investigador de la Universidad Austral y coautor del estudio.

Condiciones para su implementación

Los autores remarcan que estos avances deben implementarse con criterios claros. El uso de inteligencia artificial en la formación doctoral implica desafíos vinculados a la calidad del conocimiento, la dependencia tecnológica, la equidad en el acceso y la necesidad de mantener estándares académicos rigurosos. Por eso, subrayan la importancia de formar a estudiantes y docentes en su uso y de garantizar que la tecnología funcione como apoyo del trabajo intelectual, y no como su reemplazo.

Para los autores, la inteligencia artificial no constituye una solución automática, sino una herramienta que, utilizada con ese criterio, puede contribuir a hacer más sostenible y acompañada una de las etapas más exigentes de la formación universitaria.