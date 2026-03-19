El Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral presenta la primera Diplomatura Universitaria en Acompañamiento Integral de la Fertilidad e Infertilidad, una propuesta académica única en Latinoamérica que busca abordar estas experiencias desde una mirada integral, humana y multidisciplinaria.

La diplomatura propone una formación innovadora centrada en el acompañamiento de la fertilidad y la infertilidad como procesos profundamente humanos, con impacto en los vínculos y en el proyecto de vida de las personas y las parejas. En este sentido, la iniciativa se diferencia de otras propuestas al ofrecer un enfoque que integra aspectos médicos, psicológicos, vinculares y antropológicos.

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Con inicio el lunes 27 de abril, una duración de un año y modalidad 100% online, la formación está dirigida a profesionales vinculados al campo de la fertilidad, la salud reproductiva y el acompañamiento familiar.

El programa brinda herramientas para un abordaje completo, que combina conocimientos en salud mental perinatal y medicina integral, con el objetivo de formar profesionales capaces de acompañar estos procesos con profundidad, criterio clínico y una mirada amplia, superando enfoques parciales o fragmentados.

A lo largo del cursado, se trabajarán distintos ejes clave, entre ellos el acompañamiento integral en todas las etapas del camino de la fertilidad e infertilidad —desde el diagnóstico hasta la redefinición del proyecto vital—; una perspectiva médica orientada a identificar las causas de la infertilidad; el rol de la pareja como eje del proceso; y la articulación entre fertilidad, calidad de vida y bienestar emocional.

Asimismo, la diplomatura incorpora un enfoque antropológico y ético centrado en la dignidad de la persona, y promueve el trabajo interdisciplinario a través de un equipo que incluye orientadores familiares y otros profesionales del ámbito de la familia.

También pone el foco en la formación personal del profesional, entendiendo que el acompañamiento de estos procesos requiere tanto preparación técnica como conciencia ética.

Previo al inicio de la cursada, se realizarán dos encuentros informativos abiertos, uno este jueves 19 y el otro el jueves 16 de abril.

Para más información, se puede ingresar a este LINK.