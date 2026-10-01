La Universidad Austral volvió a ubicarse entre las instituciones de educación superior más destacadas de la región al alcanzar el puesto 25 en el QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2027, manteniendo la posición obtenida en la edición anterior y consolidándose, una vez más, como la primera universidad argentina de gestión privada.

“El resultado confirma una trayectoria de crecimiento y consolidación en el ranking regional. Desde 2020, cuando ocupaba el puesto 33, la Universidad Austral avanzó ocho posiciones y se mantiene entre las 27 mejores universidades de América Latina y el Caribe desde 2022”, destacaron desde la casa de estudios.

En la edición 2027 obtuvo un puntaje general de 74,6 sobre 100 y se ubicó por encima del 95,3 % de las instituciones evaluadas, el porcentaje más alto alcanzado por la Universidad en su trayectoria dentro de esta clasificación.

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Uno de los resultados más destacados se registró en Faculty-Student Ratio, indicador que mide la relación entre profesores y estudiantes. La Universidad Austral alcanzó el puesto 10 a nivel regional, mejorando seis posiciones respecto del año anterior, y obtuvo un puntaje de 99,7 sobre 100, el más alto entre todos los indicadores evaluados para la institución.

“La educación personalizada es uno de los principales rasgos distintivos de la Universidad Austral y está en el centro de nuestro modelo académico. El reconocimiento de la relación entre profesores y estudiantes como una de las diez mejores de la región refleja nuestro compromiso con una experiencia educativa cercana que potencia el desarrollo integral de cada alumno”, señala Lorena Bolzon, vicerrectora de Alumnos y Extensión de la Universidad Austral.

La Universidad también volvió a destacarse por el reconocimiento que recibe de parte del mundo laboral. En Reputación entre Empleadores se mantuvo en el puesto 15 de América Latina y el Caribe, con un puntaje de 96,1 sobre 100. A su vez, en Reputación Académica avanzó una posición y alcanzó el puesto 31 regional, con un puntaje de 79,7.

Otro de los avances más relevantes se produjo en International Research Network, indicador que evalúa la amplitud y diversidad de las redes internacionales de colaboración científica. En esta edición, la Universidad Austral avanzó diez posiciones y se ubicó en el puesto 144, reflejando el fortalecimiento de sus vínculos con investigadores e instituciones de distintos países.

“El fortalecimiento de nuestra red internacional de investigación responde a una prioridad estratégica de la Universidad: impulsar la internacionalización no como un objetivo aislado, sino como una oportunidad para potenciar la colaboración, enriquecer la producción de conocimiento y abrir nuestra misión al mundo, poniéndola al servicio de los grandes desafíos de la sociedad”, expresa Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.

El QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2027 incluye en esta edición a 517 universidades de 27 países y evalúa a las instituciones a partir de ocho indicadores adaptados a las características de la región: reputación académica, reputación entre empleadores, relación entre profesores y estudiantes, citas por artículo, artículos por profesor, personal con doctorado, impacto web y red internacional de investigación.