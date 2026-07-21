La Universidad Austral exhibe desde esta semana las obras realizadas por estudiantes de varios colegios del Polo Educativo Pilar (PEP), reunidas bajo la consigna "La paz posible" en el marco de la segunda edición de Expo Arte.

La muestra puede visitarse con entrada libre y gratuita en el Hall Central del Edificio Olivo, Campus Pilar de la Universidad Austral, hasta el 31 de julio.

Una convocatoria de la Gerencia de Relaciones Institucionales

La iniciativa fue impulsada por la Gerencia de Relaciones Institucionales de la Universidad Austral junto al Polo Educativo Pilar, que convocó a estudiantes de 5.º y 6.º año de distintas instituciones educativas a trabajar de manera colaborativa sobre una pregunta central: cómo imaginar una paz posible. A partir de esa consigna, los jóvenes desarrollaron producciones artísticas colectivas que hoy integran la exposición.

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Colegios con obras en exhibición

Participan de la muestra los colegios Arrayanes, Bede's Grammar School, Brick Towers College, Godspell College, Los Robles, Los Nogales, Norbridge School, Northern International School, Northfield School y St. Matthew's College, junto con otras instituciones que forman parte del Polo Educativo Pilar.

Arte como herramienta de encuentro

Desde el Polo Educativo Pilar sostienen que la propuesta busca promover el arte como vía para expresar ideas, sentimientos y reflexiones, además de fortalecer el trabajo colaborativo entre estudiantes de distintas instituciones y generar espacios de intercambio cultural y educativo. Para la Universidad Austral, la apertura de este espacio responde al compromiso de fortalecer el vínculo con la comunidad.