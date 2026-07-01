La Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral abrió una nueva convocatoria para el Curso de Ingreso gratuito para la Licenciatura en Enfermería 2026.

La convocatoria está dirigida a estudiantes del último año del secundario o graduados de escuelas de gestión estatal, parroquial o semiprivada de hasta 30 años de edad.

“Quienes aprueben las dos materias del curso con una nota mínima de 5 ingresarán directamente a la carrera. Esto les dará la posibilidad de acceder a becas. Actualmente, el 55 % de los estudiantes de Enfermería accede a algún tipo de beca o ayuda económica”, destacan desde la Universidad.

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Asimismo, consignaron que “en Argentina, donde la demanda de profesionales de enfermería continúa creciendo, las universidades enfrentan el desafío de formar profesionales preparados para asumir roles cada vez más complejos”.

La Licenciatura en Enfermería de la Universidad Austral busca responder a esa realidad integrando formación clínica, investigación, liderazgo y trabajo interdisciplinario.

Una profesión conectada con el mundo

La generación de conocimiento, la innovación educativa y el trabajo en red son hoy parte del desarrollo de la disciplina.

Como parte de su estrategia de internacionalización, la Facultad de Ciencias Biomédicas mantiene acuerdos de colaboración con universidades e instituciones académicas de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, promoviendo el desarrollo conjunto de actividades de docencia, investigación e innovación. Como ejemplo de esta red de colaboración internacional, recientemente firmó un acuerdo de colaboración académica con USF Health de la Universidad de South Florida para desarrollar proyectos conjuntos en educación, investigación, simulación clínica y salud pública. Entre los temas abordados se destacó la Enfermería de Práctica Avanzada, una línea de trabajo que busca fortalecer las capacidades profesionales y ampliar el impacto de la enfermería dentro de los sistemas de salud.

La Licenciatura en Enfermería de la Universidad Austral propone una formación alineada con estos desafíos. Desde el primer año, los estudiantes realizan prácticas clínicas y participan de actividades en un Centro de Simulación Clínica con estándares internacionales. Además, comparten experiencias formativas con estudiantes de Medicina, Psicología y Nutrición, fortaleciendo competencias de comunicación, trabajo en equipo y abordaje integral de las personas.

El plan de estudios incorpora contenidos vinculados con la investigación, la seguridad del paciente, la gestión de servicios de salud y el liderazgo. Actualmente, el 85 % de los graduados se desempeña en instituciones de salud de primer nivel, entre ellas el Hospital Universitario Austral y otros centros de referencia de la región, mientras que el 95 % continúa desarrollando su actividad profesional dentro del campo de la enfermería.

Cómo postularse

Agosto / Septiembre

Modalidad presencial (Pilar)

Inicio: 3 de agosto

Finalización: 28 de septiembre

Introducción a la Enfermería: lunes de 18 a 21 h

Introducción a la vida académica: miércoles de 18 a 21 h

Octubre / Diciembre

Modalidad presencial (Pilar)

Inicio: 13 de octubre

Finalización: 4 de diciembre

Introducción a la Enfermería: martes de 18 a 21 h

Introducción a la vida académica: miércoles de 18 a 21 h

Para más información o para iniciar el proceso de inscripción, pueden consultar por correo electrónico a [email protected], o vía WhatsApp al +54 9 11 3691-7920