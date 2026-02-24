El gobierno de la Provincia de Buenos Aires continúa fortaleciendo el Servicio Alimentario Escolar (SAE), la política pública de alimentación escolar más grande de la Argentina que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes en los 135 distritos, impulsada por la gestión del gobernador Axel Kicillof.

A través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, se lleva adelante el Curso de Gestión y Abordaje Integral del SAE, destinado a auxiliares de cocina de establecimientos educativos de gestión estatal. La propuesta busca optimizar la calidad, seguridad e inocuidad de las prestaciones alimentarias que se brindan diariamente en las escuelas públicas bonaerenses, señalaron desde la cartera de Desarrollo.

En ese marco, esta semana la directora de Nutrición y Calidad de los Alimentos, Lucía Cacciutto, y el coordinador regional del Ministerio, Gabriel Deiure, se hicieron presentes en los municipios de General Pinto y Florentino Ameghino, en donde encabezaron la entrega de certificados a auxiliares de cocina que completaron el curso.

Las autoridades destacaron la importancia de la formación continua para fortalecer el trabajo de quienes intervienen en la recepción de mercadería, elaboración de menús y distribución de módulos alimentarios. En los últimos días también recibieron certificaciones auxiliares de escuelas de Benito Juárez.

Desde su implementación en 2022, el gobierno provincial ya capacitó a más de 23 mil trabajadores y trabajadoras de los 135 municipios bonaerenses. La instancia de formación es dictada por profesionales de la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos del Ministerio y combina encuentros presenciales y virtuales, y otorga certificado oficial con puntaje y carnet de manipulación de alimentos, obligatorio según el Código Alimentario Argentino.

Con esta política, durante el año, a través de su complementación con el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), el gobierno de la Provincia garantiza que más de 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes accedan al derecho a la alimentación. Por ello, entre otras acciones, para el fortalecimiento de esta política también se brinda asistencia técnica con el despliegue de nutricionistas en el territorio y la entrega de equipamiento de línea blanca y utensilios para las cocinas.

“El programa SAE busca mejorar el aprendizaje y las condiciones de salud de la población escolar con necesidades nutricionales insatisfechas, a partir de la preparación de desayunos, meriendas y almuerzos en establecimientos educativos de gestión estatal. A su vez, el MESA consiste en una entrega mensual de alimentos destinados a almuerzo o cena para niños, niñas y adolescentes escolarizados. El objetivo es fortalecer una alimentación sana en los hogares bonaerenses”, remarcaron desde el Ministerio.